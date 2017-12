Sobášime sa aj rozvádzame neskôr

Demografický prieskum ukázal, že ľudia na Slovensku sa sobášia čoraz starší a rozvádzajú sa neskôr.

10. feb 2013 o 10:56 SITA

BRATISLAVA. Slováci odkladajú na neskôr nielen vstup do manželstva, ale zároveň sa aj čoraz neskôr zvyknú rozvádzať. Zvyšuje sa aj doba trvania rozvedených manželstiev.

Vyplýva to z najnovšej publikácie Výskumného demografického centra Inštitútu informatiky a štatistiky (Infostat) s názvom Populačný vývoj v Slovenskej republike 2011.

"Kým na začiatku 21. storočia vydržalo rozvedené manželstvo v priemere 12,2 roku, v súčasnosti (rok 2011) priemerná dĺžka trvania manželstva dosahuje takmer hranicu 13 rokov," píše sa v publikácii.

Podľa analýzy sa na Slovensku zvyšuje aj priemerný vek pri rozvode. V roku 2011 bol u mužov 42 rokov a 39 u žien, v roku 2000 sa u nás rozvádzali muži v priemernom veku 38,8 roka a ženy 36,1 roka.

Sobášia sa čoraz starší

Výrazne sa za posledných dvadsať rokov zvýšil aj vek pri prvom sobáši.

"Medzi rokmi 1989 až 2011 sa zvýšil u mužov z pôvodných necelých 25 rokov na viac ako 31 rokov, u žien z viac ako 22 rokov na necelých 29 rokov," ozrejmil pre agentúru SITA demograf a jeden z autorov publikácie Branislav Šprocha.

Podľa neho ešte u nás nedošlo k zásadnejšiemu vyprofilovaniu sobášneho správania.

"Skôr sme svedkami ďalšieho prehlbovania nastúpených tendencií z polovice 90. rokov: odkladanie sobášnosti do vyššieho veku pri celkovo nízkej intenzite vstupov do prvých i opakovaných manželstiev," dodal.

Psychologička: Manželstvo má pozitíva

S výnimkou posledných dvoch rokov sledujeme podľa Šprochu aj jednoznačný nárast počtu rozvodov.

"Kým na začiatku 90. rokov by sa pri zachovaní intenzity rozvodovosti do 20 rokov od uzavretia manželstva rozviedlo každé piate manželstvo, v rokoch 2008 až 2010 to bolo 40, respektíve viac ako 40 percent," hovorí.

V roku 2011 nastal mierny pokles na 37 percent.

"Pomer medzi sobášnosťou a rozvodovosťou, žiaľ, podporuje úvahy o problematickosti manželstva," uviedla pre agentúru SITA psychologička Elena Brozmanová.

Tradičný model manželstva ako základu rodiny má však podľa nej niekoľko nespochybniteľných pozitív.

"Jednou z nich je vnútorná sila, ktorá udržiava manželstvo a tou je intímny zväzok medzi manželmi," hovorí.

Význam manželstva sa podľa jej slov preto zvýrazňuje, lebo predstavuje prvý krok pre založenie rodiny.

"I keď sa jej funkcia spochybňuje alebo naopak absolutizuje, stále je kľúčovou súčasťou organizácie spoločnosti," dodala psychologička.

Menej s malými deťmi

Infostat označuje za pozitívny znak pokles rozvodov s maloletými deťmi. Dôvodom je podľa našich demografov najmä skutočnosť, že uzavreté manželstvá bývajú v súčasnosti dlhšie bezdetné, a preto sú ako bezdetné aj dlhšie vystavené riziku rozvodu.

"Podiel rozvedených manželstiev s maloletými deťmi sa síce naďalej znižuje, no celkový počet maloletých detí zasiahnutých rozvodom sa za posledné desaťročie zvýšil," upozorňuje Šprocha.