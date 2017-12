Kaliňák tvrdí, že informovanie o Gorile je dostatočné

Ľudia podľa šéfa SDKÚ Freša majú pocit, že ak by nevyšli do ulíc, na nič by sa neprišlo.

10. feb 2013 o 13:08 TASR

(Zdroj: SME - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ)

Písmo: A - | A + 126 0 BRATISLAVA. Informovanie o údajnom spise SIS Gorila je dostatočné. Vyhlásil to v dnešnej diskusnej relácii televízie TA3 V politike minister vnútra a podpredseda vlády Róbert Kaliňák (Smer). "Hovoríme o živom prípade. Je to veľmi neštandardné a prvá skúsenosť s tým, že sa informuje oficiálne aj parlament zo živého spisu. Špeciálny prokurátor musí dávať veľký pozor na to, čo presne napíše, aby neohrozil ďalšie vyšetrovanie. Zverejňovanie spisov väčšinou to vyšetrovanie ohrozuje, dáva možnosť pripraviť sa druhej strane na nejakú obranu. Z pohľadu toho, aký spôsobom informuje, je dostatočné," vysvetlil minister. Opäť zdôraznil, že politici nemajú zasahovať do vyšetrovania a snažiť sa ho urýchliť, hoci by vládna strana mohla mať primárny záujem spis vyšetriť a pokoriť tak svojho politického súpera. Frešo: Jeden a pol strany je málo Jeho diskusný partner, predseda SDKÚ Pavol Frešo podotkol, že kauza bola odstúpená počas druhej vlády Mikuláša Dzurindu a vyšetruje sa už sedem rokov. "Vlastne sa nevyšetrovala celý čas poriadne, akurát sa začala vyšetrovať, keď všetko prasklo. Zrazu sa dali urobiť špeciálne tímy a je množstvo podpory zo strany ministerstva, polície. Keby sa to rovnako razantne robilo v roku 2006, bola by už vyšetrená," pripomenul. Ľudia podľa Freša majú pocit, že ak by nevyšli do ulíc, na nič by sa neprišlo. Aj preto žiada, aby sa o prípade poriadne informovalo. Kritizoval, že v iných prípadoch je možné urobiť tlačovú konferenciu a prípad podrobnejšie vysvetliť. Jeden a pol strany, ktorú minister na rokovanie parlamentu predložil 7. februára, podľa neho veľa nehovorí. "Informujme sa o tom, ako sa vyšetrovala, resp. nevyšetrovala aj za prvej vlády, aj za vlády Ivety Radičovej. Padne komu padne. Ale aj moji predchodcovia si zaslúžia, aby buď bolo jasné, že sú očistení, alebo ak tam bol nejaký problém, nech sa pomenuje," dodal. Kaliňák reagoval, že prípad chce Frešo iba spolitizovať. "Nechajme to na predsedu špeciálnej prokuratúry a podá nám informáciu presne takú, akú si myslí, že nám podať môže," dodal.