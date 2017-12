Rektor školy sa o seba bál, presadol do špičkového auta

Univerzita Komenského kúpila honosnú limuzínu. Spolok rektorov nechce nákupy áut obmedzovať.

10. feb 2013 o 18:47 Mária Benedikovičová, Mária Mihaliková

BRATISLAVA. Vyše 63­-tisíc eur dala Univerzita Komenského v Bratislave za nové auto pre rektora Karola Mičietu.

„Je dobré, kvalita,“ pochvaľuje si Mičieta, ktorému pred pár dňami dodali luxusnú limuzínu Mercedes Benz triedy E.

Škola funguje vďaka štátnym dotáciám, ročne dostáva zhruba 80 miliónov. Mičieta považuje cenu za primeranú. „Aj keď sme verejná vysoká škola, musíte chápať, sme financovaní z viacerých zdrojov, čiže aj z našej vlastnej činnosti. Všetko zverejňujeme, transparentne konáme, ale, samozrejme, nemôžete sa nechať zabiť v starej kraksni.“

Mičietu dosiaľ vozil šofér na osemapolročnom audi. „Bolo po únosnej hranici, čo sa týka bezpečnostnej prevádzky.“

Mercedes so striebornou metalízou paládium vraj potrebuje aj na reprezentáciu. „Nechodíme na ňom do samoobsluhy, minimálne do Prahy, Košíc, Viedne, Brna.“

Želaniam vyhovel jeden

O zákazku súťažila jedine spoločnosť Motor­Car. Rektor odmieta, že by súťaž ušili na mieru. Aj objem kufra minimálne 500 litrov museli podľa neho žiadať, pretože sa často vezú štyria na viedenské letisko. „Musíte mať priestor na taláre, štyri kufre.“

Mičieta vraví, že dodávateľ im dal „superzľavu nejakých sedemtisíc na farbu“, ako výhodu spomenul záruku a havarijné poistenie na sedem rokov.

V kúpnej zmluve, ktorú podpísal koncom roka, sa však Motor­Car zaviazal k šesťročnej údržbe a poisteniu na tri roky, čo bežne poskytuje aj iným zákazníkom.

Kolegovia majú staré

„Mám k dispozícii Peugeot 607, kúpil ho môj predchodca asi pred jedenástimi rokmi. Vyhovuje mi, nepotrebujem nové,“ hovorí Libor Vozár, rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a šéf Slovenskej rektorskej konferencie.

Desaťročný mercedes využíva rektor Ekonomickej univerzity Rudolf Sivák. „Mám šoféra, no do práce aj z nej chodím svojím autom.“

Vozár nechcel hodnotiť, či by sa malo určiť, koľko smú verejné školy minúť na vozidlá. „Je ich zodpovednosť, aké autá používajú,“ dodal.

SaS v minulosti iniciovala referendum aj o zavedení limitu 40­-tisíc eur pre vládne autá. Voliči ho podporili, no referendum stroskotalo na nízkej účasti. SaS strop nepresadila ani v Radičovej vláde.