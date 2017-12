Smer zvažuje na prezidenta Lajčáka, on kandidovať nechce

Mňa baví zahraničná politika, mienim sa jej venovať aj do budúcnosti, tvrdí šéf slovenskej diplomacie.

11. feb 2013 o 13:39 SITA

BRATISLAVA. Šéf slovenskej diplomacie Miroslav Lajčák nebude kandidovať za prezidenta, takúto možnosť odmietol.

Reagoval tak na pondelkovú medializovanú informáciu, že vo vládnom Smere sa v tejto súvislosti čoraz častejšie skloňuje meno ministra zahraničných vecí.

"Nebudem kandidovať za prezidenta. To je úplná špekulácia, lebo so mnou o tom nikto nerozprával. Keby sa o tom niekto so mnou rozprával, tak mu poviem, že to nemám v úmysle. Mňa baví zahraničná politika, mienim sa jej venovať aj do budúcnosti, takže žiadne takéto plány nemám," vyhlásil Lajčák po rokovaní vlády.

Denník Nový čas prišiel v pondelkovom vydaní s informáciou, že mu viaceré zdroje z vládneho zdroja potvrdili, že v strane sa vážne zaoberajú myšlienkou navrhnúť súčasného ministra zahraničných vecí na post prezidenta.

Jeden z ministrových kolegov z vlády Lajčákovo meno Novému Času potvrdil. Lajčák však možnosť kandidatúry dementuje. "Nemá to so mnou nič spoločné, s mojimi plánmi," dodal.