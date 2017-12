Valucha držali v iránskom väzení pol roka, prvých 40 dní na samotke

Matej Valuch na Irán nemá ťažké srdce. Nevylúčil, že sa do krajiny ešte vráti.

11. feb 2013

Matej Valuch na Irán nemá ťažké srdce. Nevylúčil, že sa do krajiny ešte vráti, v najbližšom čase to však určite nebude.

DUBNICA NAD VÁHOM. Mateja Valucha zadržali a uväznili v Teheráne už 23. augusta 2012, slovenská ambasáda a neskôr aj vláda sa však o jeho zadržaní dozvedela až v januári.

Valuch, ktorý strávil v iránskom väzení takmer pol roka, to povedal v pondelok na brífingu priamo vo dvore rodičovského domu v Dubnici nad Váhom.

„Naša vláda a naša ambasáda boli o mojom zadržaní informované až v januári. Tým, by som im chcel ešte raz poďakovať, keďže to bol naozaj rekordne rýchly čas, za ktorý ma dokázali z toho väzenia dostať, čo poznám aj z príbehov iných väzňov,“ povedal.

Kontakt so slovenskou ambasádou mu však počas väznenia neumožnili, hoci dostal informáciu, že naša strana o jeho zadržaní vie. „Očividne informovaná o tom nebola,“ dodal.

Dokument mu mal pomôcť na slobodu

"Vyšetrovatelia ma informovali, že ľudia, ktorí si ma najali, boli z CIA, čiže ja som nebol zadržaný ako agent CIA. Toto aj uviedli ako dôvod môjho zadržania a ja som tú informáciu akceptoval, potvrdiť, že išlo o ľudí z CIA, nemôžem. Aj preto som v asi 40-minútovom filme, ktorý so mnou natočili, neoznačoval ľudí, čo si ma najali projektovými manažérmi, ale agentmi," povedal Valuch.

Doplnil, že si mal vopred preveriť identitu ľudí, s ktorými spolupracoval. Aj preto sa v závere filmu, ktorý bol natočený ešte v septembri, ospravedlnil. Opakovane zdôraznil, že nemôže potvrdiť, že išlo o ľudí z CIA.

"Film mal slúžiť na to, aby ho videli vysokopostavení ľudia v Iráne a mal mi pomôcť dostať ma na slobodu," dodal Valuch s tým, že podobné filmy natáčali s asi dvadsiatimi väzňami.

Valuch však hovorí, že skutočné video nakrútili ešte v polovici septembra minulého roka. V ňom pôvodne Dubničan rozprával o svojej práci v oblasti personalistiky v Iráne a o svojich podnikateľských projektoch, a to bez akéhokoľvek nátlaku.

Z pôvodného videa sa v dokumente Lovec v pasci podľa Valucha objavili asi tri minúty, ktoré sa tam hodili. Ako tiež dodal, zábery, v ktorých kráča po ulici s rozpustenými vlasmi, boli účelové.

„Všetky zábery, kde som bol natočený, ako sa s niekým stretávam či niekde prechádzam s rozpustenými vlasmi, boli natočené už počas môjho zadržania, keď som bol vytiahnutý z väzenia na priepustku, dali mi oblek a tieto zábery so mnou natočili,“ hovorí.

Nemučili ho, správali sa slušne

Valuch nechcel hovoriť podrobnejšie o projekte, na ktorom sa v Iráne podieľal, zdôraznil však, že z podnikateľského hľadiska išlo o veľmi realistické, miestami až geniálne projekty, s vysokou mierou návratnosti.

"Boli výhodné nielen pre neho, ale aj pre Irán a Iráncov samotných. Nemám v srdci žiadne negatívne pocity voči Iránu a ľuďom, ktorých som stretol. Práve naopak, považujem ich za dobrých ľudí a dobrých priateľov. Nerád by som niekoho z nich dostal do nebezpečenstva a preto na ďalšie otázky o mojej práci v Iráne neodpoviem."

Poopravil medializované informácie, že v Iráne bol od roku 2008. "V Iráne som bol trikrát, dvakrát v roku 2010 a raz v roku 2013 na krátkych biznis-tripoch. Dlhšie som sa tam nezdržiaval. Dvakrát som sa vrátil domov bez akýchkoľvek problémov. Chápem, že ma museli zadržať, ak ľudí, s ktorými som spolupracoval, považovali za nepriateľov Iránu. Prvých 40 dní som strávil na samotke, čo bolo najhoršie. Inak sa ku mne chovali slušne, v žiadnom prípade ma nemučili, alebo niečo podobné. Kontakt so slovenskou ambasádou mi neumožnili, ja som dostal informáciu, že slovenská strana je o mojom väznení informovaná. Očividne nebola, spomína Valuch. Pripomenul, že doteraz nevie, ako a od koho sa informácia o jeho väznení dostala na Slovensko.

Možno o Iráne napíše knihu

Nevylúčil, že do Iránu sa ešte vráti, v najbližšom čase určite nie. A ak Irán opäť navštívi, určite tam nebude vyvíjať podnikateľské aktivity.

"Nebol by som rád, aby sa na základe môjho prípadu ľudia báli Iránu. Je to krajina s dobrými ľuďmi, bohatou kultúrou, výbornou kuchyňou. Určite však neodporúčam vyvíjať nejaké podnikateľské aktivity, ktoré by mohli byť spájané s niečím, čo v Iráne považujú za nesprávne," upozornil Valuch.

Plány do budúcnosti nevedel zatiaľ Valuch špecifikovať, chcel by sa angažovať v charitatívnej oblasti, rozmýšľa nad napísaním knihy zo svojho pobytu v Iráne.

Iránske úrady zatkli Slováka pre podozrenie zo špionáže. Tamojšia tlačová agentúra Mehr pritom ešte 17. januára informovala o odhalení skupiny údajných špiónov pracujúcich pre americkú CIA.

Valucha označili za spojku americkej tajnej služby a vykonávateľa tajného plánu CIA. Podľa tlačovej agentúry ho zadržali iránski bezpečnostní agenti spolu s "ďalšími členmi protiiránskej skupiny".

Valucha prepustili z iránskeho väzenia v stredu v neskorých večerných hodinách. V sprievode slovenského konzula bol potom dopravený na zastupiteľský úrad v Teheráne.

Následne sa podarilo ministerstvu vybaviť všetky potrebné dokumenty tak, že už vo štvrtok popoludní (7. 2.) mohol Slovák odcestovať domov.