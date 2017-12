Slováci spomínali viac na Jána Pavla II. ako na Benedikta XVI.

Srholec: Benedikt XVI. bol človek na správnom mieste

Slovenských osobností sme sa pýtali, ako hodnotia pontifikát Benedikta XVI. a aký by mal byť jeho nástupca.

Robert Fico, predseda vlády

Rezignáciu Sväteho Otca prijímam s rešpektom ako jeho osobné rozhodnutie. Benedikta XVI. som počas jeho pontifikátu vnímal ako zástancu tradičných hodnôt, ktorý sa veľmi intenzívne zaujímal o dianie vo svete.

Ján Figeľ, predseda KDH

Jeho úlohou bolo obnoviť, otvoriť a aktualizovať učenie a službu cirkvi v modernom svete. Bolo to dynamické, náročné a kontroverzné obdobie. Cirkev za ten čas rástla nielen v počte, ale aj v prínosoch služby. Benedikt XVI. je nielen teológ a filozof, ale hlavne pokorný pápež a múdry človek. Dôverujem, že všetko dobre premyslel a premodlil, kým prijal svoje zásadné rozhodnutie. Jeho postoje o kristocentrizme dejín, o vzájomnej podpore rozumu a viery, o prirodzenom práve, o manželstve a rodine, encykliky, poč-núc prvou Boh je láska, sú reakciou na šíriaci sa etický relativizmus, na individualizmus a skepsu či fanatizmus vo svete.

Miroslav Kocúr, riaditeľ Via Iuris

Nedá sa povedať, že by jeho nástupom prišlo ideovo niečo nové. Azda namiesto me-diálneho pápeža prišiel skôr plachý profesor, ktorý zrejme, ako jeden z najväčších teológov 20. storočia, nemal k médiám tak blízko ako jeho predchodca. Musel čeliť pedofilným škandálom, ktoré prepukli najmä počas jeho obdobia. Výzva pre nového pápeža bude zefektívniť fungovanie tejto mamutej inštitúcie. S civilizačnými výzvami a požiadavkami, ktoré budú na vykonávanie moci, spravovanie záležitostí, manažment aj veci súvi-siace s transparentnosťou.

Anton Srholec, kňaz a charitatívny pracovník

Bol to jeden z najväčších katolíckych teológov. Ako teológ bol trocha konzervatívny, ale bol to človek na správnom mieste. Nový pápež by mal byť človek, ktorý udrží jednotu. Veľká osobnosť, ktorá bude musieť porozumieť aj ľuďom, čo emigrovali z cirkvi a ostávajú katolíkmi. Alebo ľuďom, ktorí žijú na pokraji cirkvi. Sú biskupi a kardináli, ktorí sa týmto zaoberajú a už vedia, že pápež to bude musieť reflektovať.