Bezák ešte má šancu, ale malú

Nový pápež zvyčajne nemení rozhodnutia predchodcu. Odvolaný arcibiskup môže požiadať o stretnutie.

11. feb 2013 o 20:16 Ján Krempaský, Miroslav Kern, Ján Krempaský

BRATISLAVA. Pre Róberta Bezáka, ktorého Benedikt XVI. odvolal z miesta trnavského arcibiskupa, sa odchodom pápeža zrejme nič nezmení.

Cirkevný právnik Tomáš Majerčák hovorí, že slovo pápeža platí a nepredpokladá, že ho jeho nástupca bude meniť. „Má možnosť požiadať o zmenu rozhodnutia,“ hovorí o Bezákovi.

Mohli by ho poslať inam

Právnik tvrdí, že v tomto prípade neboli počiatočné kroky rozhodnutiami pápeža, ale jeho blízkych spolupracovníkov.

Nevylučuje kompromisné riešenie, akým by mohlo byť preradenie na iné miesto, napríklad mimo Slovenska.

„Všetko závisí od toho, kto bude pápežom.“ Majerčák si myslí, že nová hlava cirkvi bude skôr meniť veci smerom do budúcnosti ako minulosť. Na prípad, že by odvolanému biskupovi vrátili úrad, si nepamätá.

video //www.sme.sk/vp/26197/

Veľmi zamotané

„Bol odvolaný, daný do dôchodku, je emeritný biskup. A z dôchodkového veku dávať niekoho do služby, to je veľmi zamotané,“ povedal ďalší cirkevný právnik Robert Brtko.

Pozná prípad, že pápež v „rámci trestu“ preložil talianskeho biskupa do inej diecézy.

Nepamätá si však, že by emeritného biskupa povolal späť do služby. „Skôr si myslím, že by (nový pápež) mohol Bezákovi ponúknuť pole pôsobnosti mimo Slovenska.“ Upokojil by situáciu a predišiel pohoršeniu.

Cirkevný analytik Imrich Gazda nedokáže odhadnúť, či Bezák má šancu.

„Každý biskup a cirkevný predstaviteľ môže požiadať pápeža o audienciu.“ Gazda ju považuje za najosobnejší spôsob, ako požiadať o zmenu rozhodnutia.

Bezáka pápež odvolal v júli 2012 po troch rokoch v úrade, v ktorom striedal Jána Sokola.

S bývalým vedením mal spory. Kňaza sa zastali tisícky veriacich. Teraz robí výpomocného duchovného v Radvani.

Bezák v pondelok pre TA3 povedal, že ho rezignácia pápeža prekvapila a zneistila aj preto, že vedel, že má ešte naplánovaný program.

„Čo mňa fascinuje, je, akoby on sám ohodnotil svoje sily. Má 85 rokov, je to extrémne vysoký vek. Ak toto je jeho úvaha a myšlienka, že už naplnil svoj život a napriek tomu ešte chce žiť, tak je to o to fascinujúcejšie a pre mňa je ten človek ešte vznešenejší.“