Armáda má 70 percent pozemnej techniky po životnosti

Rezort obrany dal do pripomienkového konania Bielu knihu o obrane, podľa ktorej sa zastavil kariérny rast vojakov a niektoré vojenské schopnosti naše ozbrojené sily nezvratne strácajú.

12. feb 2013 o 13:09 SITA

BRATISLAVA. Slovenská armáda má viac ako 70 percent pozemnej výzbroje a techniky po životnosti, kariérny rast vojakov sa zastavil a niektoré vojenské spôsobilosti, teda schopnosti naše ozbrojené sily nezvratne strácajú.

Aj takéto závery obsahuje návrh Bielej knihy o obrane SR, ktorú dal do pripomienkového konania rezort obrany.

Znížil sa počet vojakov

V dokumente priznáva, že sa nenaplnili kvalitatívne parametre, ktoré si v kľúčových oblastiach sľubovali od transformácie ozbrojených síl.

Počet vojakov sa síce znížil na tretinu niekdajšieho stavu a armáda sa sprofesionalizovala, ale vojenský personál starne a znížil sa počet vojakov, ktorých potrebujú vojenské jednotky. To všetko má dopad na úroveň výcviku, odbornú pripravenosť ako aj rozsah a kvalitu plnených úloh.

V armáde nezrealizovali ani jeden väčší projekt na obmenu hlavných druhov výzbroje a techniky, modernizácia sa v podstate zastavila.

Stanovené ciele vojenských spôsobilostí sa neplnia, ozbrojené sily majú len obmedzené spektrum spôsobilostí v obmedzenej kvalite. Úroveň interoperabilty slovenskej armády podľa noriem NATO dosahuje 54 percent, čo podstatne limituje ich schopnosť spoločného pôsobenia v operáciách.

Ciele Bielej knihy

Podľa Bielej knihy u nevojenskej časti rezortu obrany stále nie je dokončená racionalizácia a zefektívňovanie riadiacich ani podporných zložiek.

Infraštruktúra rezortu presahuje potreby obrany štátu. Okrem toho sa neskončila ani reštrukturalizácia akciových spoločností v pôsobnosti rezortu obrany.

Fungovanie systému obrany štátu obmedzuje aj jeho nižšia previazanosť s bezpečnostným systémom štátu. Slabšia je aj schopnosť kooperovať s krízovými systémami NATO, EÚ a našich susedov.

Medzi základné príčiny tohto stavu podľa Bielej knihy patrí dlhodobá nerovnováha medzi tým, že pribúdajú úlohy obrany štátu a klesajú zdroje peňazí.

"Predkladané riešenia nie sú dokonalé, ale sú realistické, zastavia negatívne trendy a vytvoria predpoklady pre udržateľný rozvoj ozbrojených síl do budúcnosti," píše sa v Bielej knihe.

Podľa nej by sa malo zastaviť plošné znižovanie počtu profesionálnych vojakov a stabilizovať kvalifikovaný a perspektívny vojenský personál. Zlepšiť by sa mal systém velenia a riadenia armády ako aj činnosť podporných prvkov.

Zmeny by mali mať dve etapy. V rokoch 2013 až 2015 chcú stabilizovať situáciu a udržať kvalitný vojenský personál a súčasné spektrum vojenských spôsobilostí. Jeden prápor pozemných síl by mal dostať do výzbroje viacúčelové taktické vozidlá.

V ďalšej fáze v rokoch 2016 až 2024 chcú úplne prezbrojiť mechanizovanú brigádu a ostatné súčasti ozbrojených síl. V tomto období sa má dokončiť transformácia taktických jednotiek.