Malé vládne špeciály idú opäť do servisu

Aby mohli dve menšie lietadlá letky ministerstva vnútra ďalej lietať, musí rezort zaplatiť 75-tisíc dolárov.

12. feb 2013 o 15:42 SITA

BRATISLAVA. Dve menšie lietadlá letky ministerstva vnútra JAK-40 čaká v servise kontrola technického stavu. Po kontrole sa ich životnosť predĺži o ďalší rok.

"Technický stav lietadiel je kontrolovaný postupne, najprv rozoberú, skontrolujú a zložia jedno lietadlo, potom ďalšie," ozrejmila pre agentúru SITA Zuzana Miškolci z komunikačného odboru ministerstva. Túto procedúru musia vládne špeciály JAK-40 absolvovať každý rok.

"Kým vláda neuvoľní finančné prostriedky na nové lietadlá a technický stav lietadiel JAK-40 to dovolí, rezort plánuje pokračovať v prevádzke lietadiel s každoročnou kontrolou, posudzovaním technického stavu a predlžovaním životnosti až do dosiahnutia 45-ročnej stanovenej celkovej životnosti," uviedla Miškolci.

Kontrola za 75-tisíc dolárov

Kontrola a predĺženie životnosti oboch strojov bude rezort stáť 75-tisíc amerických dolárov (56-tisíc eur) bez DPH. Lietadlá sú podľa ministerstva schopné letu.

Ich celkovú životnosť stanovili na 45-tisíc letových hodín a 45 rokov. Prvé lietadlo JAK-40 nalietalo 9 749 letových hodín a má 39 rokov, druhé nalietalo 7 271 hodín a slúži 34 rokov.

Okrem dvoch malých lietadiel používa letka ministerstva vnútra na dlhšie lety aj dva stroje TU-154M. Tieto lietadlá však bez medzipristátia nedoletia napríklad do USA. Zvyknú preto dotankovať na Islande. Nové lietadlo, ktoré by to zvládlo, rezort neplánuje kupovať.

"Vzhľadom na to, že cena nového lietadla, ktoré by malo dolet dostačujúci na dopravenie cez Atlantik, sa v súčasnosti pohybuje v desiatkach miliónov eur, nie je v silách rezortu uvoľniť takúto čiastku zo svojho každoročne kráteného rozpočtu," odkázala Miškolci.

Nové lietadlo nekúpili pre krízu

Ako dodala, ministerstvo vnútra od roku 1993 viackrát dávalo návrhy do vlády na kúpu nového lietadla.

Dokonca vláda v roku 2001 prijala uznesenie, v ktorom tento zámer schválila. K nákupu však nedošlo a po nástupe krízy v roku 2008 sa už kabinet nákupom ani nezaoberal.

Peniaze z deblokácie ruského dlhu sa už na servis lietadiel nepoužívajú. Ako ozrejmila Miškolci, peniaze na kontrolu, posúdenie technického stavu a predĺženie životnosti sú z rozpočtovej kapitoly rezortu.

"Financie z deblokácie sa použili na generálnu opravu a modernizáciu lietadiel MV SR, nákup nových vrtuľníkov Mi-171 a nákup náhradných motorov pre vrtuľníky a lietadlá MV SR," napísala.