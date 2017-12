Firma Penty znovu uspela u policajtov, bude spravovať budovu akadémie

Zákazku na údržbu policajného prezídia po kritike zrušili, v údržbe akadémie vidí ministerstvo rozdiel.

12. feb 2013 o 20:32 Monika Tódová

BRATISLAVA. Policajné prezídium udržiavať nemôžu, policajnú akadémiu áno.

Firma AB Facility, ktorá je súčasťou portfólia finančnej skupiny Penta, dostala od ministerstva vnútra ďalšiu zákazku na údržbu budovy.

Mali by sa starať o budovu policajnej akadémie v Bratislave. Zákazka podľa Centrálneho registra zmlúv platí od 2. februára do 25. septembra 2015. Firma by za to mala zinkasovať 255 716 eur.

Boli najlacnejší

Firma vyhrala na ministerstve spolu s ďalšími dvoma firmami veľký tender na údržbu budov. Poskytla najlacnejšiu cenu. Tri firmy následne medzi sebou znovu súťažia o údržbu každej budovy.

Firma ešte v decembri vyhrala zákazku na údržbu policajného prezídia. Po otázkach SME minister vnútra Robert Kaliňák povedal, že zmluvu prehodnotí, „lebo to nevyvoláva pozitívne dojmy“.

Na prezídiu sídli aj vyšetrovací tím kauzy Gorila, ktorý vyšetruje šéfa Penty Jaroslava Haščáka.

Firma napokon od zmluvy sama odstúpila. Podľa ministerstva vnútra „nebolo v záujme AB Facility mediálne škodiť verejnému obstarávateľovi“.

„Naším cieľom bolo zamedziť akýmkoľvek pochybnostiam,“ napísal SME v stanovisku predseda predstavenstva Miroslav Tvrdý, prečo od zmluvy odstúpili.

Ministerstvo prvého februára zverejnilo s firmou novú zmluvu, podľa ktorej bude robiť údržbu policajnej akadémie.

„Ministerstvo nepovažuje tieto zmluvné vzťahy za citlivé tak, ako to bolo v prípade budovy prezídia,“ napísala hovorkyňa Ingrid Stanová. Firma podľa nej súťaž riadne vyhrala a zákazku začala plniť.

„Skupina Penta neriadi AB Facility, ale vykonáva štandardné akcionárske práva, ktoré nie je korektné zamieňať s rozhodovacími právomocami manažmentu AB Facility,“ tvrdí tiež spoločnosť.

Penta je vlastníkom firmy od roku 2011. Spoločnosť existuje trinásť rokov a vo verejných zákazkách dokáže byť podľa jej vedenia úspešná vďaka najvýhodnejšej ponuke a akcionárska zmena na ich víťazstvo nemala žiadny vplyv.

Pre Pentu odmieta akékoľvek spochybňovanie jej spoľahlivosti a hovorí, že nemohla by napríklad robiť údržbu budovy Českej národnej banky.

Stihli opraviť strechu

Ešte pred vypovedaním zmluvy na údržbu prezídia tam firma stihla opraviť výťah, strechu a objekt deratizovať.

Dohromady za to zinkasovala 40-tisíc eur.