Lajčák je v Británii, stretne sa so šéfom diplomacie aj vplyvnými novinármi

Slovenský minister sa porozpráva so zástupcami The Financial Times, The Economist a Down Jones Newswires.

13. feb 2013 o 8:52 TASR

Písmo: A - | A + 0 0 BRATISLAVA. Stretnutím s najvyššími predstaviteľmi troch hlavných britských think-tankov Chatham House, CER a Open Europe Matsom, začal v utorok 12. februára podpredseda vlády a minister zahraničných vecí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák svoju bilaterálnu návštevu Spojeného kráľovstva veľkej Británie a Severného Írska. Tá sa uskutočňuje na pozvanie britského ministra zahraničných vecí Williama Haguea pri príležitosti 20. výročia vzniku SR a nadviazania diplomatických vzťahov medzi Bratislavou a Londýnom. Šéf slovenskej diplomacie diskutoval s partnermi o otázkach budúcnosti EÚ a úlohe Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska v nej, o otázkach rozširovania Únie ako aj o ďalšom vývoji transatlantických vzťahov a spolupráci medzi Európu a USA. Dnes sa Miroslav Lajčák stretne na rokovaniach so svojim britským partnerom Williamom Hagueom, s poradcom britského premiéra Ivanom Rogersom, s predsedom Európskeho výboru Snemovne lordov Lordom Boswellom, vystúpi s prednáškou na London School of Economics a zúčastní sa na slávnostnom galakoncerte pri príležitosti 20. výročia vzniku SR a nadviazania diplomatických stykov so Spojeným kráľovstvom veľkej Británie a Severného Írska. Minister M. Lajčák sa zároveň stretne so zástupcami vplyvných britských médií The Financial Times, The Economist a Down Jones Newswires. TASR o tom informovali z tlačového odboru MZVaEZ SR.