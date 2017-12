Mimoriadna schôdza k žalobe na Gašparoviča bude vo štvrtok

Pod návrh sa podpísalo 44 poslancov zo všetkých piatich opozičných poslaneckých klubov. Prezident na schôdzu nepríde.

13. feb 2013 o 11:23 SITA

Predkladateľ návrhu Martin Poliačik argumentuje, že prezident pri rozhodnutí nevymenovať Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora prekročil svoje ústavné právomoci.

BRATISLAVA. Mimoriadnu schôdzu, na ktorej sa poslanci budú zaoberať návrhom žaloby na prezidenta SR Ivana Gašparoviča, zvolal predseda parlamentu Pavol Paška na štvrtok 14. februára so začiatkom o 13:00 h.

Pod návrh sa podpísalo 44 poslancov zo všetkých piatich opozičných poslaneckých klubov.

Podľa informácií TA3 na rokovanie Paška pozval aj prezidenta, ten však do parlamentu nepríde. Pre TASR to potvrdil jeho hovorca Marek Trubač.

K návrhu môže v Národnej rade vystúpiť hlava štátu a o uznesení sa rozhoduje kvalifikovanou väčšinou, teda za uznesenie musí zahlasovať 90 poslancov.

Na obžalobu prezidenta presvedčila partnerov SaS. Liberáli spolu s KDH, Mostom-Híd, SDKÚ a niektorými poslancami OĽaNO iniciovali návrh v Národnej rade, aby podala na Ústavný súd obžalobu na prezidenta za úmyselné porušenie Ústavy tým, že po roku a pol čakania rozhodol o nevymenovaní Jozefa Čentéša do funkcie generálneho prokurátora.

Na základe rokovacieho poriadku hlava štátu musí byť pozvaná na rokovanie schôdze, na ktorej sa diskutuje o jeho obžalobe. Ak by prezident do národnej rady prišiel, a chcel by vystúpiť, poslanci mu to musia umožniť.

Ústava hovorí, že prezidenta možno stíhať iba za úmyselné porušenie Ústavy SR alebo za vlastizradu.

O podaní obžaloby na prezidenta rozhoduje Národná rada SR trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov. Obžalobu podáva národná rada na ústavný súd, ktorý o nej rozhodne v pléne.

Odsudzujúce rozhodnutie Ústavného súdu SR znamená stratu funkcie prezidenta a spôsobilosti túto funkciu opätovne získať.