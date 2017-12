Župani navrhli, ako odvrátiť prepúšťanie učiteľov

Peniaze na platy školských zamestnancov by podľa návrhu dostávali priamo mestá, obce a samosprávne kraje.

13. feb 2013 o 16:50 TASR

Rozdeľovali by ich podľa potreby.

BRATISLAVA. Šéfovia samosprávnych krajov prišli na dnešné rokovanie na ministerstvo školstva s návrhom, ktorý má zažehnať hroziace prepúšťanie učiteľov v školách.

Mestá, obce a samosprávne kraje by podľa tohto návrhu dostali celý balík peňazí na platy školských zamestnancov. Tie by podľa potreby prerozdeľovali medzi jednotlivé školy, ktoré zriaďujú. Zo mzdového balíka by mohli použiť peniaze na prevádzku škôl v prípade, keď to odsúhlasia odborári.

Podľa šéfa školských odborárov Pavla Ondeka aktuálne nastavenie financovania ohrozuje 30 až 40 stredných škôl v každom kraji a prepustenie hrozilo asi tisícke učiteľov týchto škôl.

Nariadenie, ktoré platí od nového roka, totiž samosprávam neumožňuje presúvať časť peňazí medzi školami, a tak mali niektoré prebytok a iné boli v mínuse.

Čaplovičovi sa návrh pozdáva

Ministrovi školstva Dušanovi Čaplovičovi sa návrh samospráv pozdáva. "Jedným zo záverov je to, že v platnosti naďalej zostáva stopercentný mzdový normatív a samosprávy musia naďalej pokračovať v racionalizácii svojej siete," uviedol po rokovaní ministrov hovorca Michal Kaliňák s tým, že šéf rezortu bude výsledky racionalizácie kontrolovať.

Analýzu o tom, koľko učiteľov je v systéme navyše, Čaplovič podľa vlastných slov nemá. K návrhu však ešte nezaujali stanovisko školskí odborári. "O týchto veciach budeme ešte hovoriť na zasadnutí našich odborových orgánoch," povedal Ondek po rokovaní.

Garantujú aspoň sedem percent

Predseda Prešovského samosprávneho kraja Peter Chudík hovorí, že ak by sa dohoda prijala, učiteľom by platy mohli stúpnuť až o sedem či osem percent. "Pri tomto systéme garantujem minimálne sedempercentné navýšenie platov, nie päťpercentné, pri zachovanej prevádzke, čo sa týka Prešovského kraja," podčiarkol Chudík.

Podľa predsedov samosprávnych krajov priniesla zmena nariadenia od nového roka nerovnomerné rozloženie financií v školách.

"Nariadenie spôsobilo, že sme mali plus 4,2 eura na mzdách, ale mínus 2,5 milióna eur na prevádzkových nákladoch. Tu je práve ten návrh, aby sme mohli tieto peniaze presunúť na prevádzkové náklady so súhlasom odborovej organizácie v jednotlivých školách," zdôvodnil Chudík.

Šéf Žilinského samosprávneho kraja Juraj Blanár uviedol, že navrhovaný systém by mal fungovať len na prechodné obdobie. Ministerstvo plánuje pripraviť nový zákon o financovaní škôl, ktorý by mal platiť od roku 2014. Po novom by školy neboli financované na žiaka, ale kombinovane na žiaka a triedu.