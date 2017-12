Maximálna ročná čakacia lehota v nemocniciach nebude

Novela z dielne podpredsedu SDKÚ Viliama Novotného mala zaviesť jasné a kontrolovateľné pravidlá na čakanie.

BRATISLAVA. Maximálna ročná čakacia lehota na plánovanú zdravotnú starostlivosť v nemocniciach sa zavádzať nebude.

Parlament dnes neposunul do druhého čítania návrh novely zákona o zdravotných poisťovniach (ZP) z dielne podpredsedu SDKÚ Viliama Novotného, ktorý chcel zavedením maximálnej lehoty riešiť neuspokojivý stav s čakaním pacientov na plánovanú zdravotnú starostlivosť v nemocniciach.

Novela mala zaviesť jasné a kontrolovateľné pravidlá na čakanie. Malo ísť o čakacie zoznamy na všetky plánované zdravotnícke výkony v nemocniciach, na ktoré sa dnes čaká.

Novotný navrhoval, že ak by zdravotná poisťovňa nezabezpečila pacientovi zdravotnú starostlivosť v nemocnici do 12 mesiacov, musela by pacientovi túto starostlivosť preplatiť kdekoľvek v EÚ.

Pacient po tom, ako by sa nechal po uplynutí lehoty zoperovať v zahraničí, mal priniesť svojej poisťovni faktúru. Novotný vyhlásil, že ZP by bola pod vplyvom týchto zmien motivovaná zmanažovať zdravotnú starostlivosť do roka niekde na Slovensku, kde je to lacnejšie.

"Nie je nezvyčajné, ak pacient čaká na operáciu bedrového kĺbu tri či štyri roky. Pacienti čakajú aj na bežnú hospitalizáciu, na operácie žlčníka, kolena či platničky. Toto nikto neeviduje, iba primár alebo nemocnica. Celé je to zahalené rúškom tajomstva alebo hmly.

Treba zaviesť jasné pravidlá," apeloval Novotný. Podľa jeho slov by bola novela v prípade schválenia prispela k využitiu kladného hospodárskeho výsledku zdravotných poisťovní v prospech pacientov skrátením ich čakania na plánovanú starostlivosť.