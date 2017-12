Strechy častejšie padajú pre chyby pri stavbe ako pre masu snehu

Poisťovne hlásia za túto zimu stovky škodových udalostí spôsobených snehom na strechách.

13. feb 2013 o 20:12 Michal Durdovanský

BRATISLAVA. Hypermarkety zháňajú na internete ľudí na odhŕňanie snehu z ich rovných striech.

Situácia podľa firmy, ktorá pre reťazce oslovuje brigádnikov, zatiaľ nie je kritická, no chcú byť pripravení okamžite pomôcť.

V Prešove, Košiciach a Senci takto ponúkajú krátkodobý zárobok 170 ľuďom. Sneh v stredu odhŕňali aj z prístavieb bratislavskej hlavnej vlakovej stanice.

Nie je sneh ako sneh

Tlak snehovej prikrývky môže byť obrovský. „Desať centimetrov snehu môže na štvorcový meter vážiť od desať do päťdesiat kíl,“ vysvetľuje šéf komory statikov Ján Kyseľ.

Závisí to od toho, či napadá ľahký prašan, alebo ťažký mokrý sneh.

Strechy sú rádovo konštruované na hmotnosť sto kíl snehu na štvorcový meter. „To je, na ilustráciu, desať centimetrov vody. Sneh má však vždy menšiu objemovú hmotnosť,“ vraví Kyseľ.

Pred nebezpečenstvom snehu na strechách varujú v týchto dňoch aj poisťovne. Príkladov majú za posledné dni dosť.

„Iba dvadsaťcentimetrová vrstva snehu na streche bežného rodinného domu váži približne dve tony – toľko ako slon,“ varuje napríklad Allianz.

Od 1. decembra 2012 do dnešných dní registrujú 321 poistných udalostí spôsobených tiažou snehu so škodami za 130-tisíc eur. Rekordná bola vlaňajšia zima, keď mali vyše tritisíc prípadov so škodami za vyše milióna eur.

Hypermarkety vydržia

Aj keď hypermarkety zháňajú ľudí na odhŕňanie striech, statik upokojuje, že nie je čoho sa obávať.

„Sú to kvalifikovane postavené ťažké betónové koštrukcie. Naopak, pri úsporných oceľových konštrukciách môže vytvoriť sneh dosť podstatné zaťaženie,“ vraví Kyseľ.

Na mysli má aj strechu zimného štadióna v Starej Ľubovni, ktorá v sobotu povolila pod ťarchou 40-centimetrovej vrstvy snehu.

Kyseľ predpokladá, že chyba pravdepodobne nastala pri konštrukcii. „Stačí, aby jeden prvok, napríklad zvary, ostal zanedbaný a pri vyššom nápore vznikne reťazová reakcia.“

Hmotnosť snehu nezvládli minulý týždeň ani strechy strelnice v Osrblí alebo starej nepoužívanej haly v areáli bývalých Levočských strojární.