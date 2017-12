Plán Čaploviča o zoštíhlení škôl sa rúca

Ministrovi školstva sa pozdáva návrh županov o delení peňazí školám, ktorý ich uchráni pred rušením.

13. feb 2013 o 20:27 Mária Benedikovičová, Mária Mihaliková

Ak nemáme prepúšťať učiteľov, dajte nám do ruky peniaze, hovoria župani.(Zdroj: ILUSTRAČNÉ SME – TIBOR SOMOGYI)

Dušan Čaplovič je ochotný posilniť odborárov v školách. Po novom majú rozhodovať o časti peňazí štátu pre školy.

BRATISLAVA. Župani vymysleli plán, ako zachránia stredné školy, ktorým chýbajú peniaze na učiteľské platy.

Prepúšťaniu učiteľov či rušeniu škôl podľa županov zabráni, ak im minister školstva Dušan Čaplovič (Smer) zverí delenie balíka peňazí, ktoré štát určil na učiteľské platy. Školám sľubujú dať toľko, koľko budú potrebovať.

Od januára im totiž zabránil Čaplovič pridať školám, ktoré majú v učiteľskom zbore starších či kvalifikovanejších učiteľov s vyššími zárobkami.

Napríklad Košická župa vraví, že peniaze na platy chýbajú vyše polovici zo 65 stredných škôl, ktoré pod samosprávny kraj patria. Aby prežili, museli by prepustiť okolo 200 učiteľov.

„Na Slovensku môže stratiť prácu tisíc učiteľov stredných škôl. V ohrození je 30 až 40 stredných škôl v každej župe,“ varuje šéf školských odborov Pavel Ondek.

Obce a mestá, ktoré zodpovedajú za základné školy, hovoria o ohrození 170 škôl.

Minister na ústupe

Čaplovič v stredu zmenil rétoriku a návrh županov privítal. „Minister školstva akceptuje výsledky dnešného rokovania a je s nimi spokojný,“ oznámil jeho hovorca Michal Kaliňák po rokovaní so županmi a školskými odbormi.

Dosiaľ pritom Čaplovič vyhlasoval, že od nových pravidiel neupustí.

Minister tvrdil, že problémy vznikli iba tam, kde neprepustili zbytočných učiteľov, prípadne nezavreli nepotrebné školy.

Zatváranie škôl je nepopulárnym krokom, ktorý môže županom uškodiť pred novembrovými voľbami.

Pred voľbami

Za vládny Smer chce opäť kandidovať väčšina terajších županov.

Banskobystrický župan a podpredseda Smeru Vladimír Maňka odmieta, že si u Čaploviča vybavili ústupok, aby im problémy škôl vo voľbách neublížili.

„V kraji by zánik hrozil dvadsiatim školám, ide nám o deti, aby sa nezhoršila dostupnosť škôl.“

Odkedy samosprávy získajú moc nad delením peňazí, nie je rozhodnuté. Uvažuje sa o 1. apríli tohto roka.

Župani budú mať vďaka svojmu návrhu výrazne väčší dosah na školy. Kým v minulosti smeli siahnuť na desatinu sumy, ktorú štát rozpísal na učiteľské platy, teraz chcú mať pod kontrolou celý balík.

„Nebránime sa tomu, samosprávy poznajú potreby škôl,“ reagoval odborový predák Ondek.

Posilnia aj odborári

Župani majú podporu Čaploviča aj v posilnení školských odborov.

V jednotlivých školách by mali rozhodovať, či štátne peniaze minú na odmeny učiteľov, alebo ich samosprávam umožnia presunúť inej škole, ktorá nebude mať na zaplatenie elektriny či vody. Nie je jasné ani to, čo so školami, ktoré odbory nemajú.

Prešovský župan si myslí, že presuny budú fungovať. V jeho župe podľa neho Čaplovičove pravidlá vyrobili prebytok 4,2 milióna eur v položke určenej na mzdy, ale „mínus 2,5 milióna na prevádzkových nákladoch, ktoré by sme vďaka odborom vedeli vykryť“.