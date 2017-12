Šťastný pomýšla na kandidatúru za prezidenta, stranu to prekvapilo

Prezidentský boj už raz prehral

Najvážnejší spor mal Šťastný s prezidentom hokejového zväzu Jurajom Širokým.

BRATISLAVA. Vizionársky génius. Tak označil Peter Šťastný predsedu SDKÚ Mikuláša Dzurindu v roku 2005. V strane patril k jeho najverejnejším obdivovateľom. S Dzurindom spolupracoval v kampaniach už v rokoch 1998 aj 2002. Niekdajší premiér podľa neho vytiahol Slovensko z priepasti. Členom jeho strany sa stal v roku 2008.

Najzásadnejší konflikt mal Šťastný s podnikateľom a údajným sponzorom Smeru Jurajom Širokým. V roku 2006 ho pred voľbou prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja označil za podvodníka a upozornil na to, že bol príslušníkom ŠtB.

Štyri roky predtým pôsobil Šťastný pod Širokým ako generálny manažér reprezentácie. „Vždy som mal otáznik,“ vysvetľoval, prečo bol vtedy ticho. V tíme vraj chcel integritu.

Široký voľby šéfa zväzu vyhral, Šťastný na protest vystúpil zo slovenskej hokejovej siene slávy.

Šťastný je dvojnásobným majstrom sveta v hokeji, dvakrát bol druhý. V roku 1980 emigroval do Kanady, za ktorú hral aj v reprezentačných zápasoch.

K prezidentským voľbám sa naposledy vyjadroval v roku 2009. Na anketovú otázku, čo si myslí o kandidátovi Ivanovi Gašparovičovi, povedal: „Je to človek, ktorý je úzko prepojený na bývalý komunistický režim. Bol pravou rukou Vladimíra Mečiara, keď sa Slovensko dostalo do izolácie, takmer do ekonomického a morálneho bankrotu. Ľuďom by sa konečne mali otvoriť oči. Ja som ho stretol v Ostrave so skupinou mafiánov, z ktorých niektorí dnes už nežijú. Takého prezidenta by sme už mať nemuseli.“