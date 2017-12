Nová väčšina by sa podľa Polisu nedostala do parlamentu

SaS by sa v parlamente ocitla len tesne. SDKÚ aj Obyčajní by mali po deväť percent.

14. feb 2013 o 11:33 sme.sk, sita, tasr

BRATISLAVA. Ak by sa parlamentné voľby konali najbližší víkend, s veľkým náskokom pred ostatnými politickými stranami by zvíťazil Smer s podporou 40,2 percenta, v parlamente by stranu zastupovalo 78 poslancov.

Druhým najsilnejším politickým subjektom v Národnej rade by boli Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti so ziskom deväť percent a 17 mandátmi.

Vyplýva to z telefonického prieskumu agentúry Polis Slovakia, ktorý spoločnosť vykonala od 8. do 13. februára na vzorke 1 404 respondentov starších ako 18 rokov.

Ľudia odpovedali na otázku: "Ktorú stranu alebo hnutie by ste volili, ak by sa parlamentné voľby konali najbližší víkend?

Rovnaký zisk ako Matovičova strana by získala aj strana SDKÚ, v parlamentných laviciach by za stranu sedelo 17 poslancov.

Nasleduje KDH, ktoré by volilo 7,5 percenta (13 mandátov), Most-Híd s podporou 6,9 percenta (13 mandátov) a brány parlamentu by prekročila aj strana SaS so ziskom 5,1 percenta (10 mandátov).

Päťpercentnú hranicu potrebnú na vstup do Národnej rady by nedosiahla Nová väčšina Daniela Lipšica, ktorú by volilo 4,8 percenta respondentov, ani SMK so ziskom 4,4 percenta.

Preferencie sú vyrátané zo 60% účasti. Voliť by nešlo 21% respondentov, nerozhodnutých bolo 19%.

("Opozíciu" predstavuje SDKÚ, Most, KDH, OĽaNO, SaS a NOVA)