Mestá a obce nesúhlasia, aby do financovania škôl hovorili odborári

ZMOS chce, aby zriaďovatelia naďalej mohli 10 percent mzdového normatívu presúvať medzi jednotlivými školami.

14. feb 2013 o 15:26 SITA

BRATISLAVA. Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) nesúhlasí, aby do rozhodovania o použití financií na školy zasahovali školskí odborári, ktorí nenesú zodpovednosť za chod škôl.

Reagujú tak na návrh vyšších územných celkov, podľa ktorého by zriaďovatelia dostali celý balík peňazí určený na mzdy v školách v ich pôsobnosti a rozdeľovali ich na jednotlivé školy.

Zároveň by mohli v prípade potreby časť peňazí použiť aj na prevádzkové náklady, ak by s tým súhlasili školskí odborári.

ZMOS: Kompetencie obcí musíme ešte posilniť

ZMOS pripomína, že v súlade s kompetenčným zákonom sú mestá a obce zodpovedné za riadenie a chod škôl a školských zariadení.

„O riadení prevádzky a chode základných škôl a školských zariadení musí rozhodovať len ten, kto je za ňu zodpovedný - zriaďovateľ a riaditeľ školy,“ hovorí predseda ZMOS Jozef Dvonč.

Návrh, aby do procesu rozdeľovania verejných zdrojov vstupoval niekto tretí, kto nenesie žiadnu zodpovednosť za výsledky, mestá a obce odmietajú a považujú ho za nesystémový a populistický.

"Základné školy a školské zariadenia musia zostať súčasťou riadenia miest a obcí a v záujme dosiahnutia efektivity musia byť ich kompetencie naopak posilnené,“ zdôraznil Dvonč.

Podľa Dvonča by najlepším riešením bolo, ak by naďalej zriaďovatelia mohli desať percent mzdového normatívu presúvať medzi jednotlivými základnými školami v ich zriaďovateľskej pôsobnosti ako to bolo do minulého roka.

Vláda totiž vlani v decembri rozhodla, že každá škola má dostať celých sto percent mzdového normatívu.

Samosprávy tento rok hlásia problémy, pretože školy s menším počtom žiakov a starším pedagogickým zborom nemajú dostatok peňazí na mzdy.

Doteraz tieto rozdiely medzi školami zriaďovatelia vykrývali práve presunom desiatich percent mzdového normatívu medzi jednotlivými školami.

Obviňovanie, že financie na školy obce minuli inde, samosprávy striktne odmietajú.

Problémy majú aj župy

S problémami zápasia aj vyššie územné celky, ktoré sú zriaďovateľmi stredných škôl. Podľa odborárov tento rok hrozilo prepustenie viac ako tisícky učiteľov stredných škôl.

Župani v stredu ministrovi školstva Dušanovi Čaplovičovi predložili návrh, aby sto percent mzdového normatívu pre všetky školy vo svojej pôsobnosti dostával zriaďovateľ a ten potom dal každej škole celú sumu potrebnú na platy.

Zároveň chcú, aby mohli so súhlasom školských odborárov presúvať peniaze určené na mzdy aj na prevádzku jednotlivých škôl. Školskí odborári budú o návrhu ešte hovoriť vo svojich orgánoch.