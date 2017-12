Osud tehotných dievčat zo Slovenska preverujú v Taliansku

Čo sa po adopcii s dvomi dievčatami dialo, preveruje na Apeninskom polostrove šéfka centra na ochranu detí.

14. feb 2013 o 19:36 Veronika Prušová

BRATISLAVA. V decembri šéfka centra na ochranu detí Andrea Císarová sľúbila, že zistí, či je pravda, že v Taliansku otehotneli jedenásť– a dvanásťročné dievčatá adoptované pred vyše štyrmi rokmi zo Slovenska.

Michal Stuška, hovorca ministerstva práce potvrdil, že v týchto dňoch šéfka Centra medzinárodnoprávnej ochrany detí a mládeže osud sestier preveruje. Podrobnosti návštevy nespresnil.

Na ceste sa Císarová dohodla s partnerskou organizáciou, talianskou komisiou na medzištátne osvojenia. Či sa dostane k rodine, kde majú dievčatá žiť, nie je isté.

Nemusí zistiť, čo sa stalo

„Je škoda, že návšteva prichádza až teraz,“ hovorí bývalá poslankyňa SaS Natália Blahová z Asociácie náhradných rodín, ktorá na prípad upozornila v blogu. Dievčatá už určite tehotné nie sú. Ak sa Císarová nedostane k podrobným lekárskym správam, nemusí zistiť , čo sa v Taliansku dialo.

Císarová nastúpila do úradu vlani v lete. Bývalá šéfka centra Alena Mátejová podozrenia odmieta. Do zahraničia nikdy za deťmi necestovala. Vysvetľuje to tým, že jej to neumožňoval zákon.

Profesionálna mama Tatiana Lipková, ktorá sa pred adopciou o dievčatá starala, neverí, že by bolo tehotenstvo výmyslom. Jedno z dievčat jej to povedalo do telefónu. „Ak to pravda nie je, tak je asi chorá,“ myslí si Lipková. Ak Císarovej návšteva nepomôže dievčatám, je to podľa nej pomoc pre ďalšie deti.

„Aspoň konečne v Taliansku uvidia, že našej republike záleží na našich deťoch, ktoré nechávame adoptovať do zahraničia.“

Tehotenský hormón jej vraj namerali pre krevety

Informácie o tehotenstve dievčat vyvrátila v novembri oficiálna správa z Talianska. Ich úrady však raz v minulosti potvrdili, že jednému z dievčat v nemocnici namerali vysokú hladinu tehotenského hormónu hCG. Správa to vysvetľuje tým, že zjedla veľa kreviet.

Gynekológovia takýto záver odmietajú. Zvýšenú hladinu hormónu môže spôsobiť tehotenstvo či nádorové ochorenie, nie však potraviny. Aj preto Císarová preveruje prípad na mieste.