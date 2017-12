Opozícia navrhne za predsedu NKÚ opäť Vladimíra Klimeša

Vládny Smer by podľa Juraja Miškova zo SaS mal ukázať, že sa nebojí kontroly, pretože zatiaľ svojim konaním presviedča o opaku.

15. feb 2013 o 11:29 SITA

BRATISLAVA. Štyri opozičné strany, SaS, SDKÚ, KDH a Most-Híd, opäť navrhnú na post predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Vladimíra Klimeša.

"Navrhneme pána Klimeša, pôjde aj s podporou ostatných opozičných strán," povedal pre agentúru SITA predseda poslaneckého klubu SaS Juraj Miškov.

Vládny Smer síce oficiálne deklaruje, že post predsedu NKÚ patrí opozícii, v praxi však zvolenie opozičného kandidáta dvakrát zablokoval. Podľa Miškova by mal v prvom rade ukázať, že sa nebojí kontroly. "Pretože zatiaľ nás svojím konaním presviedča o opaku," konštatoval Miškov.

Strana Roberta Fica by podľa jeho slov mala dodržiavať demokratické princípy a umožniť opozícii výkon kontroly prostredníctvom zvolenia jej kandidáta do funkcie predsedu NKÚ.

"Ak chce Smer dodržať slovo, mal by podporiť kandidáta, ktorého navrhne opozícia," vyslovil sa podpredseda poslaneckého klubu KDH Pavol Abrhan. Dohoda, že opozičného kandidáta navrhuje SaS, podľa Abrhana stále platí.

Líder OĽaNO Igor Matovič už pred časom avizoval, že v ďalšej voľbe obyčajní nepodporia straníckeho opozičného kandidáta, keďže trojica strán združených v Ľudovej platforme sa pri voľbách predsedu NKÚ správala "extrémne nezodpovedne". Matovič navrhol, aby ďalší kandidát vzišiel z výberového konania, ktoré by pripravili opozičné subjekty spolu s odborníkmi.

Nová voľba predsedu NKÚ a dvoch podpredsedov úradu sa bude konať na schôdzi Národnej rady SR 14. marca. Rozhodol o tom predseda parlamentu Pavol Paška.

Poslanci môžu podať návrhy kandidátov najneskôr do 4. marca do 16. hodiny. Na januárovej schôdzi parlamentu Paška nezaradil voľby šéfa NKÚ do programu.