Slovenské vysoké školy pýtajú od maturantov vyššie poplatky ako české

Maturanti okrem vyššej ceny narazia pri vypĺňaní prihlášok na slovenské školy aj na vyššiu administratívnu záťaž.

15. feb 2013 o 13:12 TASR

BRATISLAVA. Poplatky za prijímacie konanie na českých školách sú pri niektorých odboroch aj trojnásobne lacnejšie ako na Slovensku. Výhodou v porovnaní so slovenskými univerzitami je aj menšia administratíva.

Tradične najviac zaplatia na Slovensku záujemcovia o medicínske odbory. Kým bratislavská Univerzita Komenského pýta od uchádzačov na Lekárskej fakulte za prihlášku 70 eur, na 1. lekárskej fakulte Karlovej univerzity v Prahe je poplatok vo výške 560 Kč, čo je v prepočte asi 22 eur.

Rozdiel je aj 30 eur

Záujemcovia o štúdium na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity v Brne zaplatia za prijímacie konanie 400 Kč, čo je asi 16 eur.

Poplatky na košickej Univerzite Pavla Jozefa Šafárika sú rozdelené podľa toho, či uchádzač podáva elektronickú alebo papierovú prihlášku. Keď uchádzač posiela klasickú prihlášku a absolvuje prijímačky, poplatok je 50 eur, pri prijímacom konaní bez skúšok zaplatí 40 eur. Elektronická prihláška je lacnejšia o desať eur.

Minister školstva Dušan Čaplovič (Smer) povedal, že o týchto rozdieloch nevedel a bude sa na to pýtať rektorov.

"Túto otázku musím otvoriť na rokovaní Slovenskej rektorskej konferencie, keď tak veľmi volajú po tom, aby im zostali študenti na Slovensku a nechodili do Čiech. Mali by zvážiť aj tieto možnosti, aby sme boli v tomto európskom priestore rovnako nároční na financovanie prijímacích pohovorov," vyhlásil.

Slovenské školy: Naše poplatky sú primerané

V susednom Česku študovalo v akademickom roku 2011/2012 podľa štatistík Ústavu informácií a prognóz školstva 18 217 Slovákov na verejných vysokých školách a 6375 študentov na súkromných školách.

Školy, ktoré TASR oslovila, hovoria, že poplatky sú primerané. "Čo sa týka výšky poplatkov, ich cenu neplánujeme znížiť vzhľadom na naše náklady spojené s organizáciou prijímacích pohovorov. To zahŕňa písomné oboznámenie uchádzačov s termínom či výsledkom skúšok, zabezpečenie dozoru na písomných skúškach, a podobne," povedala hovorkyňa UPJŠ v Košiciach Jaroslava Oravcová.

Prorektor UK Ján Pekár podobne hovorí, že poplatok je odvodený od skutočných nákladov školy. "Poplatky sú na základe nákladov prijímacieho konania - fakulta môže započítať napríklad prípravu testov a ich opravovanie, kancelárske potreby, dozor pedagóga," povedal. O znižovaní neuvažuje ani Ekonomická univerzita v Bratislave.

Maturanti okrem vyššej ceny narazia pri vypĺňaní prihlášok na slovenské školy neraz aj na vyššiu administratívnu záťaž.

Prihláška do Bratislavy bola dvojnásobne drahšia ako do Brna

Aj keď vyplnia elektronickú prihlášku, musia ju poslať poštou. Školy hovoria, že problémom je nutný podpis uchádzača ako súhlas so spracovaním osobných údajov.

"Snažíme sa o to, aby v budúcnosti bol tento súhlas súčasťou elektronickej prihlášky, t. j. podaním a uložením elektronickej prihlášky by uchádzač zároveň tento súhlas vyjadril," povedal prorektor EU pre vzdelávanie Ferdinand Daňo.

"Posielala som si prihlášku aj do Bratislavy. Bola asi dvakrát tak drahá ako do Brna. Keď mi prišiel z Bratislavy papier, že ma prijali, hneď tam bol zoznam poplatkov, ktoré mám uhradiť za isic, za index a ešte nejaké veci, čo bolo dokopy asi 30 eur. V Brne je index elektronický, žiadne poplatky a starosti so zapísaním známok a isic bol tiež lacnejší," povedala študentka Lucia Murárová z Vysokého učení technického v Brne.

Katarína Melišová z Masarykovej univerzity v Brne, ktorá si vlani posielala prihlášku aj do Nitry, hovorí, že poplatky boli podobné, na Slovensku však prihlášky vyžadovali viac "papierovačiek".