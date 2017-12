Žitňanská a Beblavý chcú tvoriť Slovensko bez SDKÚ

Dvaja poslanci SDKÚ predstavia budúci týždeň nový politický projekt.

15. feb 2013 o 15:02 Monika Tódová

K Lucii Žitňanskej a Miroslavovi Beblavému sa pridáva aj Andrej Hrnčiar z Mosta-Híd. Pozrieť sa príde aj Radoslav Procházka.

BRATISLAVA. Tvoríme Slovensko. Projekt s týmto názvom v stredu večer predstavia v Bratislave poslanci SDKÚ Lucia Žitňanská a Miroslav Beblavý.

„Otázok, na ktoré musíme hľadať odpoveď, je veľa. Vysoká miera nedôvery v spoločnosti a nedôvery v politikov si tiež pýta odpoveď,“ píšu v pozvánke.

Odpoveď v najbližších mesiacoch budú hľadať s osobnosťami, ktoré pozvú na stretnutia na celom Slovensku. Záujem majú o tých, pre ktorých „stranícka pôda nie je atraktívna“. Ich ambíciou je presvedčiť ľudí, ktorých potenciál nie je využitý.

„Len vnútri strán sa odpoveď na súčasnú situáciu nájsť nedá,“ hovorí Žitňanská.

Pravica nefunguje

Aktéri Kto rozbieha projekt pod pozvánkou je podpísaná Lucia Žitňanská,

predsedníčka poslaneckého klubu SDKÚ a bývalá ministerka spravodlivosti,

projekt chystal aj Miroslav Beblavý, poslanec SDKÚ,

na stredajšiu diskusiu pozvali viac ľudí,

aj poslancov Mosta­-Hídu Andreja Hrnčiara či Františka Šebeja.

„Je to politický, ale nie stranícky projekt budúcej podoby Slovenska,“ predstavuje novinku na pravicovej scéne Žitňanská. Akciu pripravujú bez SDKÚ.

Či bude na jej konci odchod zo strany, v ktorej prehrala predsednícky súboj s Pavlom Frešom a založenie nového subjektu nevedia.

„SDKÚ na tom nie je ani lepšie ani horšie, ako iné strany. Na trhu sa pohybuje množstvo individuálnych hráčov, ktorí majú v prvom rade záujem strhnúť pozornosť verejnej mienky na seba.“

Ponúkať seba sa Žitňanskej zdá málo a hovorí, že nerozmýšľa „v ktorom kastlíku bude, ale o tom, ako spolu s podporou verejnosti niečo zmysluplne urobiť“.

Beblavý hovorí, že momentálne pravicové prostriedky, staré ani nové, veľmi nefungujú. Na projekte chce spolupracovať aj poslanec Mosta-Híd a primátor Martina Andrej Hrnčiar.

S Žitňanskou spolupracoval pri zavádzaní projektu transparentné mesto v Martine. Bola jeho konzultantkou, hoci SDKÚ je v zastupiteľstve v opozícii. „Vnímam pozitívne, čo dlhodobo robí,“ vysvetľuje Hrnčiar.

Projekt vidí ako možný „základ novej vízie, pre ktorú by sa mohli nadchnúť súčasné strany alebo aspoň niektorí ľudia z nich“. Okrem neho sa o projekt zaujíma aj poslanec František Šebej, v stredu bude odcestovaný.

„Informoval som Bélu Bugára, že s nimi chcem spolupracovať a on to privítal s tým, že to môže byť inšpirácia aj pre náš klub,“ dodal Hrnčiar.

Pravica tvorí štiepením, píše Peter Schutz

Frešo: Pomôže to SDKÚ

Predseda SDKÚ Pavol Frešo si myslí, že diskusie „môžu len napomôcť k zvyšovaniu dôvery voličov v SDKÚ a vytvárať priestor pre získavanie nových myšlienok a ľudí“.

Frešo hovorí, že časť poslancov bude diskutovať s osobnosťami a časť spolu s ním „s bežnými ľuďmi“.

Aj on vyráža diskutovať do regiónov už na budúci týždeň.

Príde aj Procházka

Po Nove Daniela Lipšica a Alfe Radoslava Procházku teraz Žitňanská a Beblavý prichádzajú s ďalším projektom pravice.

„Pozvánku som dostal, rád prídem,“ povedal Procházka, ktorý na pondelok chystá predstavenie „partie ľudí, ktorí budú rozhodovať o tom, kam a ako sa Alfa bude hýbať a čo chce pre Slovensko urobiť“.