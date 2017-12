Frešo: Je smutné, že mi Žitňanská a Beblavý o projekte nepovedali

Pravicoví politici by podľa predsedu SDKÚ nemali zakladať nové strany, ale vymeniť v stranách staré vedenie.

16. feb 2013 o 13:28 TASR

Pravicové strany by podľa predsedu SDKÚ nemali ísť do žiadnej koalície so Smerom.

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Deň po tom, ako sa projekt Lucie Žitňanskej a Miroslava Beblavého s názvom Tvoríme Slovensko objavil v médiách, vyjadril predseda SDKÚ Pavol Frešo sklamanie nad tým, že ho poslanci o ňom neinformovali.

"Detaily nepoznám, no považujem za smutné, a to sa ešte miernim, že ma s nimi neoboznámili," povedal na tlačovej konferencii po skončení rokovania Ústrednej rady SDKÚ v Liptovskom Mikuláši.

Frešo: Nové strany nie sú dobré riešenie

Frešo v tejto súvislosti spomenul trieštenie pravice, ku ktorej prispel napríklad Daniel Lipšic vytvorením novej strany.

"Zakladanie nových strán a delenie a ešte ďalšie delenie našej opozičnej scéne určite nepomáha," vyhlásil.

Zároveň poznamenal, že strany si zakladajú starí politici, ktorí sú v politike dlhšie ako on, alebo Ivan Štefanec či Lucia Žitňanská.

Frešo takýto postup nepovažuje za správny spôsob vyvodenia zodpovednosti za zlý výsledok vo voľbách, správne je podľa neho zmeniť vedenie strany, k čomu pristúpila len SDKÚ.

"Lucia Žitňanská sa ospravedlnila zo zdravotných dôvodov, inak by sme tú debatu zviedli tu. Zvedieme ju niekde inde, najskôr vo vnútri strany, až potom prijmeme nejaké závery. Nebránim sa žiadnym diskusiám, ale musia byť na prospech SDKÚ. To bude prvé, na čo sa ich budem pýtať," uviedol.

Vyhnite sa koalícii so Smerom, vyzýva pravicu

Ideálnym najbližším priestorom na postavenie reálnej stredopravej alternatívy strán Ľudovej platformy voči politike Smeru sú podľa Freľa jesenné voľby do orgánov vyšších územných celkov.

"Upozorňujeme na vážnosť aktuálnej politickej situácie. Vláda jednej strany vážne ohrozuje Slovensko v hospodárskej, právnej a spoločenskej oblasti. Voči politike Smeru treba postaviť reálnu alternatívu. SDKÚ-DS si je vedomá tejto zodpovednosti a preto vyzýva strany Ľudovej platformy, aby podpísali dohodu spoločnom postupe vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov," uviedol Frešo.

Ak dokážu postupovať spolu v parlamente pri otázke nevymenovania generálneho prokurátora, pri ochrane druhého piliera či rovnej dani, tak by podľa Freša mali tomu nasadiť korunu spoločným postupom v župných voľbách.

"Len vtedy ľudia uveria, že sa buduje stredopravá alternatíva. Sme to dlžní občanom tejto republiky, stredopravým voličom a ak chceme byť úspešní, tak musíme dokázať, že sme sa poučili a dokážeme spolupracovať," zdôraznil s tým, že SDKÚ vyzýva všetky stredopravé strany, aby neuzatvárali koalície so stranou Smer.

Pravica tvorí štiepením, píše Peter Schutz

Kaníkové opatrenia pomohli krajine, tvrdí Frešo

Ústredná rada SDKÚ sa venovala aj zlej ekonomickej situácii. "Narastá nezamestnanosť, veľmi sa zhoršujú makroekonomické prognózy, demografický vývoj. O všetkých týchto témach chceme hovoriť nielen na odbornej pôde, preto už na budúci týždeň začíname výjazdy po Slovensku," povedal Frešo.

Za vysokou nezamestnanosťou vidí zrušenie rovnej dane zvýšenie daňového a odvodového zaťaženia, likvidačné zákony proti živnostníkom, ale aj zmeny v zákonníku práce.

Predseda SDKÚ sa nazdáva, že na konsolidáciu sa neskladajú boháči a veľké firmy, ale normálne pracujúci ľudia vrátane živnostníkov.

Frešo ďalej pripomenul odchod firiem zo Slovenska do Maďarska, čo je podľa neho tiež dôsledok opatrení Ficovej vlády.

Poukázal, že Slovensko už na tom bolo aj horšie, a to v čase, keď sa sociálnej reformy chopil Ľudovít Kaník ako minister práce.

Podľa Freša sa Kaníkove opatrenia podpísali na dobrých výsledkoch, nezamestnanosť klesla o tretinu až o polovicu.