Fico: Nového pápeža pozveme ešte tento rok na návštevu

Slovenský premiér dúfa, že sa nový pápež zúčastní osláv 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na naše územie.

16. feb 2013 o 13:37 TASR

BRATISLAVA. Rozhodnutie pápeža Benedikta XVI. o abdikácii treba podľa premiéra Roberta Fica rešpektovať.

Zároveň z toho podľa neho pre Slovensko vyplývajú určité súvislosti, ktoré sa týkajú možnej návštevy Svätého Otca na Slovensku v súvislosti s tohtoročným 1150. výročím príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na naše územie.

Benedikt by asi neprišiel, nástupca môže

"Zdalo sa, že súčasný Svätý Otec z rôznych dôvodov nemal kapacitu na to, aby Slovensko v roku 2013 navštívil. Ja som túto tému komunikoval aj s ministrom zahraničných vecí, ktorý sa nedávno stretol so Svätým Otcom. Pripadá nám to ako určitá výzva a šanca, ak bude zvolená v krátkom čase nová hlava katolíckej cirkvi, určite zopakujeme svoje pozvanie," avizoval predseda vlády v Sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu.

V tejto súvislosti vyzdvihol, že 1150. výročie príchodu vierozvestcov na územie Slovenska je historická udalosť európskeho rozmeru a všetkých by potešilo, keby jej oslavy svojou účasťou podporil aj novozvolený pápež.

"Okamžite potom, ako bude nový pápež zvolený, obrátime sa na neho s otázkou, či je pripravený podporiť oslavy tohto významného výročia a dúfam, že nájdeme pozitívnu odpoveď," doplnil Fico.

Odluka cirkví od štátu: Fico čaká iniciatívu od nich

V relácii sa Fico dotkol aj témy možnej odluky cirkvi od štátu, o ktorej sa vo verejnom priestore diskutuje už dlhodobo.

Podľa premiéra však má význam len vtedy, keď bude v tejto otázke štát s cirkvami spolupracovať.

"Skôr by som očakával iniciatívu z ich strany. Ťažko vnucovať túto tému násilne," upozornil s tým, že v čase boja s hospodárskou krízou by bolo veľmi nezodpovedné vyvolávať akékoľvek napätie v spoločnosti.

"Vyžaduje to určite dlhší čas, bol by som tu trpezlivejší ako v iných prípadoch," dodal Fico.

Súčasný pápež Benedikt XVI. končí vo svojej funkcii 28. februára. Svoje rozhodnutie abdikovať zdôvodnil tento týždeň tvrdením, že v dôsledku pokročilého veku už nemá dostatok síl na ďalšie vykonávanie svojho úradu.