Bugár: Kandidáta na prezidenta vyberáme s SDKÚ a KDH príliš pomaly

Most-Híd bude pri jesenných voľbách do vyšších územných celkov uprednostňovať koalície s SDKÚ a KDH.

16. feb 2013 o 14:20 sita, tasr

BRATISLAVA. Predsedovi opozičnej strany Most-Híd Bélovi Bugárovi sa nepáči rýchlosť, akou si Ľudová platforma, teda strany Most-Híd, KDH a SDKÚ vyberajú spoločného prezidentského kandidáta.

"Tie rokovania sú trošku na môj vkus veľmi pomalé," skonštatoval Bugár na sobotňajšej tlačovej konferencii po stretnutí Republikovej rady Mostu-Híd.

Zatiaľ tak nemôže povedať, že by sa schyľovalo k dohode. "Určite budeme mať k tomu budúci týždeň ešte ďalšie stretnutie a rokovania musíme urýchliť," avizoval Bugár.

Pôvodne mal byť pritom kandidát platformy známy do konca januára, podľa Bugára by tak mala dohoda vzniknúť čo najrýchlejšie.

Gašparovič nie je prezidentom všetkých, tvrdí Bugár

Bugár rozumie, že jednotlivé strany musia urobiť vo vnútri rozhodnutia, no ak nebude prezidentský kandidát dostatočne známy, bude nutné urobiť kampaň dostatočne skoro a predstaviť ho ľuďom. Prezidentské voľby čakajú Slovensko v roku 2014.

V súvislosti s tohtotýždňovou mimoriadnou schôdzou parlamentu, na ktorej podala opozícia návrh na obžalobu prezidenta, Bugár uviedol, že poslanci v pléne musia na takéto veci upozorniť.

Na to, aké je nebezpečné, keď je prezident prezidentom len voličov jednej strany.

"Toto predsa nie je to, čo prezident sľúbil. Že bude prezidentom všetkých občanov. Vyzerá to tak, že nie je. Koná v prospech jednej strany," dodal Bugár.

Opozícii je podľa jeho slov jasné, ako hlasovanie o návrhu na obžalobu Ivana Gašparoviča dopadne. "Ale to neznamená, že by sme ten boj vzdali," vyhlásil.

Most chce koalície v rámci krajov, nie okresov

Most-Híd bude podľa Bugára pri jesenných voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) uprednostňovať koalície.

Prirodzeným partnerom pre vznik takýchto koalícií budú strany Ľudovej platformy, teda KDH a SDKÚ. Bugár však nevylučuje ani iné spojenia, ale "priority Mostu-Híd sú jednoznačné".

Republiková rada vyzvala krajské organizácie, aby sa snažili uzavrieť takéto koalície do 1. apríla a informovať o stave rokovaní vedenie.

Podľa Bugára je to dôležité, lebo napríklad na južnom Slovensku akoby bola ochota rokovať len na okresnej úrovni, ale koalície musia byť v rámci krajov, nie okresov.

Bugár hovorí o príklade dvoch volebných obvodov (Novozámocký a Štúrovský) , ktoré sú v rámci jedného Novozámockého okresu. Tam sú momentálne dve predstavy, súvisiace s možnou spoluprácou s SMK. V jednom by chceli ísť ľudia z SMK do volieb samostatne, v druhom s Most-Híd. „V Štúrovskom proti nám chcú ísť a v Novozámockom s nami – to sa nedá,“ vysvetlil Bugár.

Republiková rada v sobotu odsúhlasila aj harmonogram prác, ako aj to, že strana bude tento rok hospodáriť so sumou asi 500-tisíc eur.

Bugár: V Nitre vždy postavia koalíciu proti Maďarom

Bugár zatiaľ nepovažuje za aktuálne hovoriť o tom, koľko kandidátov by chcela celkovo postaviť jeho strana v rámci prípadných koalícii Ľudovej platformy.

Za pozitívny príklad považuje Košický kraj, kde predsedovia krajských organizácií Ľudovej platformy predrokovali spoločný postup a sú dohodnutí. „Dohodli sa traja, že postavia kandidátku, nechali tam samozrejme voľné miesta a spoločne budú rokovať s ďalšími politickými stranami,“ povedal Bugár.

Vedia však, že asi najproblematickejší bude Nitriansky kraj. "Tam vždy vznikla slovenská koalícia proti Maďarom," skonštatoval Bugár.

„Tam rokujeme aj s KDH aj s SDKÚ,“ dodal s tým, že v prípade SDKÚ čakajú, ako sa vyvinie situácia, keďže tamojšiu organizáciu SDKÚ strana rozpustila a vznikne nová.

„SDKÚ tam musí urobiť isté rokovania, aby sme vedeli, s kým máme rokovať,“ povedal Bugár.