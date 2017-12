Glváč chce spojiť akadémie, podľa Kaliňáka je to dobrý nápad

Nie je to zlá myšlienka, ale vojenská škola je v Liptovskom Mikuláši a policajná je v Bratislave, hovorí minister.

17. feb 2013 o 12:01 SITA

Kaliňák chce najprv vidieť reálne čísla, na čom presne by sa dalo projektom zlúčenia škôl ušetriť.

BRATISLAVA. Minister vnútra Robert Kaliňák (Smer) považuje myšlienku rezortu obrany spojiť akadémiu ozbrojených síl s policajnou akadémiu za dobrý nápad, pričom ale upozorňuje, že školy nesídlia v jednom meste.

Predať priestory by bolo ťažké

„Nie je to zlý nápad, nakoniec nie sme taká veľká krajina, aby sme mali tisícky univerzít, ale vojenská je v Liptovskom Mikuláši, policajná je v Bratislave,“ skonštatoval Kaliňák.

Navyše priestor, v ktorom je policajná akadémia, zároveň využíva aj Kriminalisticko-expertízny ústav a ďalšie inštitúcie, ktoré patria pod ministerstvo vnútra.

„Neviem si celkom predstaviť presťahovať policajnú akadémiu, tú infraštruktúru, ktorá tu je, opustiť,“ uviedol minister vnútra.

Keď sú tie priestory využívané viacerými inštitúciami, je to podľa ministra efektívne.

Ak by akadémia priestory v areáli opustila, tak s nimi ministerstvo nemá čo robiť, nedajú sa len tak jednoducho predať.

Kaliňák nechce len presúvať škatule

Minister obrany Martin Glváč (Smer) hovorí o možnosti spojiť školy najmä z ekonomických dôvodov, lebo by sa mohlo takým krokom ušetriť.

„Ale my pred tým, ako prikročíme k nejakým legislatívnym úpravám, si urobíme poriadok vo všetkých našich aktivitách v tejto oblasti a chceme si pozlučovať všetko pod Akadémiu ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši. Teda aj naše pracovisko v Martine,“ uviedol Glváč.

Rezortní ekonómovia a právnici na tom už pracujú, koncepcia by mohla byť do dvoch mesiacov. Potom budú oficiálne rokovať s ministerstvom vnútra, ako by si projekt vedeli predstaviť.

Kaliňák chce najprv vidieť reálne čísla, na čom presne by sa dalo projektom zlúčenia škôl ušetriť. „Aby to nebolo vyslovene presúvanie škatúľ,“ dodal.

Rozpočet Akadémie Policajného zboru na tento rok je 6,4 milióna eur. Pre Akadémiu Ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v roku 2013 vyčlenili v rozpočte 9,39 milióna eur.

Škola okrem týchto peňazí využíva aj mimorozpočtové zdroje a štrukturálne fondy. V roku 2012 čerpala napríklad 1,61 milióna eur zo štrukturálnych fondov a 266 tisíc eur z mimorozpočtových zdrojov.