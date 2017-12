Bezák má na to, aby pôsobil vo Vatikáne, myslí si Srholec

Odvolaný arcibiskup podľa Srholca prebudil takú diskusiu o viere a o cirkvi, aká u nás ešte nikdy nebola.

17. feb 2013 o 14:37 SITA

Podľa Františka Mikloška by bolo ideálne, keby sa prípad Bezáka nejako vyriešil práve na najvyšších miestach.

BRATISLAVA. Odvolaný arcibiskup Róbert Bezák má na to, aby reprezentoval Slovensko v novom tíme, ktorý vznikne okolo budúceho pápeža.

Kňaz Anton Srholec to uviedol v diskusnej relácii televízie Markíza Na telo.

Prebudil diskusiu o viere

Podľa Srholca bol Bezák predstaviteľom postupného procesu zlepšovania pomerov v cirkvi, alebo prijímania nových kritérií, či nových ľudí.

"Ja som to privítal a to, čo sa s ním udialo, to bolo neférové a to skrývanie sa za Svätého otca bolo príliš priehľadné," povedal Srholec.

Bezáka označil za vzácneho človeka. Ocenil, že na Slovensku začal kryštalizovať skupiny ľudí, ktorí už sú slobodnejší, nie sú tak tesne viazaní na svojich duchovných otcov a prebudil tu takú diskusiu o viere a o cirkvi, aká u nás ešte nikdy nebola.

"Ja čakám, že jeho dajú do vyšších služieb, aj na to má, aby Slovensko reprezentoval nejako v tom novom tíme, ktorý si nový pápež urobí," doplnil Srholec.

Mikloško: Bezákov prípad by mal vyriešiť ešte Benedikt

Podľa bývalého poslanca Františka Mikloška by bolo ideálne, keby sa prípad Bezáka nejako vyriešil práve na najvyšších miestach a upokojila by sa situácia.

"Ja si myslím, že by bolo úžasné, keby sa to udialo ešte za pontifikátu tohto pápeža," povedal v relácii Mikloško.

Podľa cirkevného analytika Imricha Gazdu nie je vylúčená zmena rozhodnutia v prípade Bezáka.

"Je to človek s veľkým potenciálom a bude dobre, ak bude využitý," dodal. Nebýva podľa neho štandardné, aby pápež menil rozhodnutia svojho predchodcu, ale nič nie je vylúčené.

Podľa Františka Mikloška pápež Benedikt XVI. svojou abdikáciou vlastne narušil systém, celé premýšľanie o cirkvi.

Srholec: Cirkev sa musí otvoriť

Srholec pripomína, že cirkev je súčasťou tohto sveta a je súčasťou aj veľkých premien, ktoré sa tu odohrávajú.

"Toto vidím ako koniec starého sveta, stredoveku," dodal. Cirkev sa podľa neho bude musieť otvoriť ako inštitúcia predovšetkým veriacich ľudí, ktorí ju nesú.

Srholec je presvedčený, že ak bude chcieť cirkev zastaviť trend odchodu miliónov ľudí z kostolov, tak bude musieť prihliadať na to, aby bol pápež skôr zástancom stámiliónov trpiacich ľudí.