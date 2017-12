Transpetrol sponzoruje Slovan tajne, pridá sa zrejme aj Tipos

Transpetrol nalial do súkromného hokejového klubu státisíce eur. Tvrdí, že ich nemusí zverejniť.

17. feb 2013 o 20:00 Miroslav Kern

Slovan robí úspechmi v KHL Transpetrolu dobrú reklamu. Koľko za to platí, však tají.(Zdroj: TASR)

BRATISLAVA. Najúspešnejší slovenský hokejový klub žije aj zo štátnych peňazí, hoci tvrdí, že to tak nie je.

HC Slovan Juraja Širokého dostal podľa informácií SME za posledné roky státisíce eur od Transpetrolu.

Transpetrol je spolu so šiestimi súkromnými firmami hlavným reklamným partnerom klubu.

V centrálnom registri zmlúv sú iba dve zmluvy medzi klubom a Transpetrolom: zmluva o reklame na 30-tisíc eur, ktorá platila od 29. septembra minulého roka do konca decembra a darovacia zmluva na 20-tisíc na prípravu otváracieho zápasu KHL.

Transpetrol, ktorého sto percent akcií vlastní štát cez ministerstvo hospodárstva, na reklamu v roku 2011 minul 660–tisíc, a dva roky predtým 837–tisíc a 1,05 milióna eur. Veľká časť išla práve do hokeja.

Firma priznáva, že Slovanu platí „viac ako jedno desaťročie“. Koľko za ten čas do klubu poslala, ale zatajuje.

Transpetrol: Peniaze nie sú verejné

Fakty Transpetrol akciovka so stopercentnou účasťou štátu patrí pod ministra hospodárstva,

patrí pod ministra hospodárstva, za roky 2008 až 2011 dala na reklamu 3,55 milióna eu r

r Transpetrol má zhruba 440 zamestnancov ,

, v roku 2011 vykázal čistý zisk 8,45 milióna eur.

„Nemôžeme odpovedať momentálne na vami položené otázky v konkrétnej a vami požadovanej podobe, respektíve forme,“ odpísal Transpetrol na otázku, koľko zaplatili klubu za posledných sedem rokov.

Infozákon im to údajne neprikazuje a firma to vysvetľovala aj tým, že sa pýtali Slovana, ktorý so zverejnením platieb nesúhlasil „z dôvodu zachovania obchodného tajomstva voči všetkým partnerom“.

Transpetrol tvrdí, že nehospodári s verejnými prostriedkami, ale aj do marketingových aktivít investujú len peniaze, „ktoré vyprodukuje z titulu svojej vlastnej činnosti“.

Firma v rovnakom e–maile píše, že je „založená za účelom vytvárania zisku s majetkom, ktorý jej bol daný do správy“.

Spolupráca so Slovanom je podľa Transpetrolu užitočná aj pre neformálne stretnutia s obchodnými partnermi na hokeji a údajne sa už niekoľkonásobne zúročila.

Slovan: Verejné nemáme

Slovan tvrdí, že „nevyužíva žiadne finančné prostriedky z verejných zdrojov“, odpísal šéf jeho marketingu Milan Vajda. Jediným takýmto príspevkom je podľa neho 14–tisíc eur na mládežnícky šport.

Slovan si však pod pojmom financie z verejných zdrojov vysvetľuje „dotácie či príspevky z mestského, regionálneho (župného), či štátneho rozpočtu“.

Súd to už povedal

Právnik Transparency International Pavel Nechala tvrdí opak: „Hospodária s verejnými prostriedkami.“

Majú preto podľa neho povinnosť zverejniť výdavky na reklamné partnerstvo so Slovanom.

„Aké sú to zdroje, ak nie verejné? Judikáty Ústavného súdu hovoria, že ústavné právo na informácie nemožno zužovať tým, že niekto zmení právnu formu. A takých judikátov je viacero.“

Jediný akcionár Transpetrolu – ministerstvo hospodárstva – sa nevyjadril jednoznačne.

Každá spoločnosť či inštitúcia, ktorá pod nich spadá, „má v zmysle štandardného postupu a v medziach zákona poskytovať informácie, zverejňovať zmluvy alebo časti zmlúv, podľa povahy a v zmysle platného uznesenia vlády“.

Exminister hospodárstva Juraj Miškov (SaS) hovorí, že Transpetrol podlieha infozákonu a mal by zmluvy zverejňovať.

„Podiel výdavkov na marketing v prípade Transpetrolu za nás klesal. Bol za tým sústredený tlak na znižovanie nákladov a zvyšovanie dividend do štátneho rozpočtu.“

VIP lóže KHL naozaj fungujú ako exkluzívny priestor pre biznis s Rusmi, píše Konštantín Čikovský

Na rade je Tipos?

Podľa informácií SME sa medzi Slovanom a ďalšou štátnou akciovkou Tipos momentálne rokuje o veľkom reklamnom kontrakte.

„Tipos dostal písomnú žiadosť o partnerstvo zo strany HC Slovan,“ odpísal Tipos.

Podľa hovorcu Rastislava Čépeho dôkladne vyhodnocujú žiadosť a zohľadňujú aj to, že Slovan je „nositeľom športového úspechu, čo sa odráža na masovej podpore nadregionálneho charakteru“. Zmluvu na rok 2013 zatiaľ nepodpísali.

Tipos platil Širokého klub už za prvej Ficovej vlády. Za štyri roky nalial do Slovana cez reklamné partnerstvo viac ako 2,2 milióna eur.

Iné hokejové kluby od tipovacej firmy v tom čase nedostali nič. Tipos po nástupe vlády Ivety Radičovej presunul podporu z klubového športu na športové zväzy.