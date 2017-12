Opravy a spresnenia 18.02.2013

18. feb 2013

V stredu 6. februára sme v článku Školy škrtajú učiteľov pri citáte „Iba sa čachruje so sumami“ omylom uviedli, že ho vyslovil vedúci odboru školstva košickej župy Štefan Kandráč. Tieto slová v skutočnosti patrili učiteľke zvolenskej školy Zuzane Jančíkovej.

V stredu 13. februára sme v článku Nástupcu čaká mocenský boj a dlhy nesprávne napísali funkciu Stanislawa Dziwisza, ktorý bol osobným tajomníkom pápeža Jána Pavla II., nie štátnym tajomníkom, ako bolo uvedené v texte.

V piatok 15. februára sme nesprávne citovali Igora Matoviča v ankete o prezidentskom kandidátovi. Pripísali sme mu v nej výrok: „Budem rád, ak bude v prvom kole čo najviac prezidentských kandidátov, lebo to zväčšuje šance, že Robert Fico nepostúpi do druhého kola.“ Igor Matovič v skutočnosti povedal, že to znižuje šance, že bude Fico zvolený už v prvom kole.