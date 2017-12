Protestoval proti gorilám, teraz ho súdia za útok na policajta

Takmer šesťdesiatnik je obžalovaný z útoku na policajta. Udrel ho do prilby, za čo dostal niekoľko úderov do tváre.

18. feb 2013 o 11:36 Veronika Prušová, Veronika Prušová, tasr

Agentúrne spravodajstvo sme nahradili autorským textom.



BRATISLAVA. Navonok pôsobí 57-ročný Ján Jamrich pokojne. Tak prišiel aj na včerajšie pojednávanie na Okresný súd Bratislava I. Obžalovaný je z útoku na verejného činiteľa.

Pred rokom zaútočil na policajta počas protestu Gorila. Agresívny bol vraj natoľko, že ho museli spacifikovať ďalší dvaja policajtovi kolegovia.

Gallová: Incident sa stal, ale inak

Pred parlament prišlo pár desiatok ľudí. Z nich zadržali piatich vrátane organizátorky Lucie Gallovej. „Incident sa stal, ale nie tak, ako je opísaný,“ bránil sa Jamrich.

Hovorí, že chcel vidieť schôdzu ku kauze Gorila. On, ani ďalších pár desiatok demonštrantov sa do parlamentu nedostalo. Zabránili im v tom zátarasy, ktoré strážili policajti.

„Zábrany som vnímal ako čosi protiprávne,“ vysvetľoval na súde, prečo sa ich spolu s ďalšími snažil odtiahnuť. Chcel využiť právo prísť do parlamentu.

Keď dav začal do zábran tlačiť, policajti dostali príkaz na protiútok. Ľudí mali zatlačiť a tých, čo boli najaktívnejší a najviac zábrany ťahali, vyviesť z davu.

Obžalovaný muž opisuje, že do priameho konfliktu s policajtmi v ochranných uniformách s prilbami sa dostal až potom, ako napadli človeka. „Matka ma vždy učila, že ak sa niekomu ubližuje, treba sa ho zastať, a to aj za cenu, že pre to budem mať problémy.“

Jamrich jedného z policajtov udrel. Trafil ochranný štít na prilbe. Reakciou bol úder do tváre.

„To čo sa stalo, stalo sa vlastne v šoku, vôbec som nerátal s tým, že keď idem do parlamentu, tak sa na mňa vrhne policajt,“ vysvetľoval.

"Ak sa v spoločnosti dejú veci, ktoré nie sú v poriadku, rozkráda sa náš štát, robia sa veci, nad ktorými sa rozum zastáva, ľudia, ktorí rozmýšľajú, majú týmto veciam zabrániť, preto som tam bol," dodal Jamrich.

Policajt: Zakročili sme ešte humánne

Policajt si v pondelok nepamätal, koľkokrát muža trafil. „Aktívne ste útočili, tak som sa bránil,“ reagoval.

Jeho kolega o Jamrichovi povedal, že s takým agresívnym človekom sa často nestretol, a to je jedenásť rokov v polícii. „Dalo sa postupovať aj tvrdšie, ale vzhľadom na vek sme zakročili humánnejšie,“ tvrdil.

Nakoniec zasahovali traja policajti. Ešte pred parlamentom Jamricha ošetrili v sanitke. Napadnutému policajtovi sa nič nestalo.

Pôvodne Jamricha trestným rozkazom odsúdil súd na pokutu 200 eur alebo dva mesiace nepodmienečne, proti čomu podal odpor. Za útok mu hrozí jeden až päť rokov väzenia. Výšku trestu sa zatiaľ nedozvedel, keďže sudca pojednávanie odročil. Chce vypočuť svedkov.

Jamrich navrhol, aby vypovedali aj bývalý minister vnútra Daniel Lipšic a bývalý šéf parlamentu Pavol Hrušovský.