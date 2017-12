Za miliónový preklep nikoho nepotrestali, Richter o zmluve mlčí

Ústredie práce zmenilo zmluvu, podľa ktorej malo za dva roky zaplatiť vyše šesť miliónov eur.

18. feb 2013

BRATISLAVA. Zmluva ústredia práce, ktorá garantovala súkromnej firme za hodinu služieb vyše 11-tisíc eur, už neplatí.

Po upozornení SME v pondelok úrad dohodu upravil tak, že suma sa viaže na celé dva roky kontraktu.

Minister práce Ján Richter o pochybnej zmluve naďalej mlčí. Potrestaný nie je nikto.

Vinník neznámy

Ústredie práce koncom januára podpísalo zmluvu s firmou Agrasor, ktorá má úradu externe zabezpečovať služby spojené s verejným obstarávaním.

Stanovenú cenu 11 376 eur za hodinu služieb v piatok vysvetlili tak, že išlo o preklep.

Zmluva pritom už bola platná a zverejnená v centrálnom registri. Podpisoval ju šéf úradu Marián Valentovič.

„Aké následky budú vyvodené voči zodpovedným zamestnancom, bude zrejmé až po prerokovaní v zmysle štandardných postupov podľa platného pracovného poriadku,“ hovorí Veronika Černá z kancelárie generálneho riaditeľa.

O zodpovednosti Valentoviča minister Richter mlčí. Na otázky týkajúce sa pochybnej zmluvy od piatka ani po urgencii neodpovedal.

Veľká drzosť

Bývalý minister práce Jozef Mihál (SaS) si myslí, že za údajný preklep v zmluve by mali niesť zodpovednosť prinajmenšom úradníci, ktorí ju pripravovali. Ide o jednoduchú zmluvu, ktorá má spolu iba tri strany.

„Vzbudzuje to podozrenie, že šlo o veľmi zvláštny omyl. Vzhľadom na výšku tej sumy si však neviem predstaviť, že by mal niekto takú drzosť, že by to urobil zámerne,“ dodal Mihál.

Ústredie práce v pondelok zverejnilo k zmluve dodatok, z ktorého vyplýva, že suma 11 376 eur s DPH už nie je na hodinu, ale na dva roky služieb.

Firma poskytne najviac 600 hodín služieb, na hodinu tak vychádza suma 15,8 eura bez dane.

Ak by platila pôvodná suma, muselo by ministerstvo za dva roky služieb zaplatiť vyše 6,8 milióna eur.

Úradníci musia za svoje chyby platiť, tvrdí Lukáš Fila

Rýchly riaditeľ

Valentoviča do funkcie ustanovil Richter ako 28­-ročného po vlaňajších voľbách. V rokoch 2004 a 2005 ho evidovali ako nezamestnaného na úrade práce v Piešťanoch.

V roku 2007 za prvej vlády Roberta Fica sa stal šéfom úradu. O rok prešiel na ústredie práce ako námestník generálneho riaditeľa. Post si udržal aj za Mihálovej éry.