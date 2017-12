Fico navrhuje extrémne opatrenia. Rómske deti by dal do internátov

Internátne školy by boli „v mnohých prípadoch“ ideálne aj podľa Kaliňáka, ale nebudú.

19. feb 2013 o 19:42 Miroslav Kern, Miroslav Kern, Martina Pažitková

Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Peter Pollák s internátnym riešením nesúhlasí.

BRATISLAVA. „Museli by ste tieto deti zobrať z toho prostredia a umiestniť niekde inde.“

Takto v utorok pred vysokoškolákmi opisoval premiér Robert Fico „extrémne opatrenia“, ktoré by mohli zabezpečiť lepšiu budúcnosť deťom z rómskej komunity žijúcim v nevhodných podmienkach.

Ľudskoprávni svätuškári

Hovoril o „špeciálnych zariadeniach“, ale aj o tom, že by takýto krok, hoci by bol vhodný, vyvolal protesty v zahraničí a medzi aktivistami za ľudské práva. Tých nazýval „svätuškármi“.

Študentom vravel, že „buď povieme všetkým, že situácia na Slovensku je extrémna a na extrémnu situáciu sa musia prijímať extrémne opatrenia, alebo budeme ďalej len bľabotať“ a že musíme do riešenia tohto problému vtiahnuť medzinárodné spoločenstvo.

„Ak vidíme, že rómska rodina nie je schopná poskytnúť také vzdelanie, takú kvalitnú výchovu, ktorá zagarantuje nejakú perspektívu tomuto dieťaťu, tak to musí urobiť niekto iný,“ vysvetľoval Fico SME.

Premiér hovorí o internátnych školách pre Rómov z nevhodného prostredia už niekoľko rokov. Jeho prvá ani druhá vláda však takéto opatrenia nepripravila.

Ak rómska rodina nie je schopná poskytnúť vzdelanie a výchovu, ktoré zagarantujú perspektívu dieťaťu, musí to urobiť niekto iný. Robert Fico, premiér

Pollák nesúhlasí

Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Peter Pollák s internátnym riešením nesúhlasí. „Nie som zástancom tohto typu vzdelávania.“ Pollák s ministrom vnútra Robertom Kaliňákom pripravuje rómsku reformu. Povinné internáty v nej nie sú.

Splnomocnenec za oveľa lepšiu cestu považuje intenzívnu prácu s dieťaťom už od troch rokov v materskej škole a celodenný výchovný systém. Pokiaľ by sa mali presadzovať opatrenia, s ktorými by nesúhlasil, „nebude súčasťou týchto opatrení, odpovedal Pollák na otázku, či by v prípade návrhu na internátne školy odstúpil.

Minister vnútra Kaliňák s Ficom súhlasí. Internátne školy považuje za dobré riešenie v mnohých prípadoch

„Internátne školy majú jediný problém – určité nesúhlasy aj zo zahraničia,“ povedal.

Aj preto v reforme zvolili kompromisný model celodenného vzdelávania, keď je dieťa v škole od raňajok, až kým sa nenavečeria a medzitým si s vychovávateľom urobí úlohy.

video //www.sme.sk/vp/26257/

Socialistické to nie je

Irena Bihariová zo združenia Ľudia proti rasizmu vraví, že Fico by si ako vrcholný predstaviteľ sociálnej demokracie mal uvedomiť, že to, čo chce zmeniť internátnymi školami, sa nedá zmeniť inak ako elimináciou biedy, v ktorej ľudia z marginalizovaných rómskych komunít žijú.

Experiment povinných internátov by sa podľa nej Slovensku vrátil ako bumerang: „Deti by boli sociálne neukotvené.“ Podobné projekty sa v zahraničí skončili fiaskom.