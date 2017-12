Znásilnené štát odškodní za traumu

Po vražde dcéry musela písať odsúdenému

Matku zavraždeného dievčaťa po žiadosti o odškodné zavalilo množstvo byrokracie.

BRATISLAVA. „Doteraz som sa s tým nevyrovnala a bez antidepresív by som nedokázala ani existovať,“ hovorí žena, ktorej pred vyše štyrmi rokmi zavraždili 22-ročnú dcéru a jej priateľa.

Prežíva beznádej. Najskôr musela sledovať, ako polícia mesiace nevie jej dcéru s priateľom nájsť. Potom sa jej na súde jeden z obžalovaných smial do tváre. Nakoniec ho súd oslobodil.

Na doživotie poslal do väzenia jeho komplica, ktorý sa priznal len k vražde dcérinho priateľa. Matka tak doteraz nevie, kto jej zavraždil dieťa.

Poradila jej právnička

„Peniaze mi dcéru nevrátia, ale povedala som si, že ak štát neochránil jej život, tak budem o odškodnenie žiadať,“ vysvetľuje, prečo požiadala odškodné od ministerstva spravodlivosti. Na túto možnosť ju upozornila právnička. Inak by to nevedela.

„A tak sa začali dopisovačky,“ opisuje svoje skúsenosti po podaní žiadosti. Stále ju musela o niečo dopĺňať.

Ministerstvo dokonca od nej chcelo, aby náhradu žiadala od odsúdeného muža. Musela preto písať do väzenia. Odpovedal, že nemá ani cent. Jeho list preposlala ministerstvu.

Žiadať mal aj otec

Napokon matke nepreplatili plnú sumu, čo bolo vtedy zhruba 13 500 eur. Ministerstvo jej vyplatilo polovicu. Na zvyšok mal totiž nárok jej exmanžel.

Žiadosť podala vo svojom mene nevediac, že treba aj jeho splnomocnenie, aby vec posudzovali spoločne. Osobitne mohol žiadať tiež polovicu, na čo ho však nik neupozornil. Kým to zistil, premeškal lehotu.

Matka zavraždenej preto upozorňuje, aby si ľudia dali na lehoty pozor. Radí aj to, aby sa obete obrátili na mimovládne organizácie. Bez organizácie Pomoc obetiam násilia by vraj so žiadosťou neuspela.

„Rovnako dôležité však je ísť k psychiatrovi či psychológovi. Inak sa s tým nedá naučiť žiť.“

Veronika Prušová