Gašparovič krajanom v Maďarsku: Som na vás hrdý, že ste si zachovali identitu

Podľa prezidenta systém vzdelávania u Slovákov žijúcich v Maďarsku nie je dobrý.

20. feb 2013 o 12:00 TASR

BUDAPEŠŤ. Slováci žijúci v Maďarsku si aj napriek ťažkým časom zachovali svoju národnú identitu.

Vyhlásil to v stredu na stretnutí s predstaviteľmi krajanov v Budapešti prezident Ivan Gašparovič, ktorý Slovákom preto vyjadril svoj obdiv.

Prezident ocenil, že si krajania zachovali tradície

"Tie stáročia za ťažkých podmienok Slováci si zachovali svoj jazyk, zachovali si svoju kultúru, svoje tradície, zachovali si svoje územie a zachovali si aj svoju vieru. To je tá sila, ktorá nám umožnila dnes hovoriť, že Slovensko je zvrchovaný, samostatný štát," konštatovala hlava štátu.

Gašparovič poznamenal, že za tých 20 rokov, ktoré neboli ľahké, neboli jednoduché, Slovensko muselo prekonať ekonomické problémy po rozdelení Československa.

"Som hrdý na Slovákov a hrdý som aj na vás - Slovákov, ktorí žijete v zahraničí, že presne v takýchto istých intenciách ste si zachovali svoje národné cítenie. Ale hrdý som aj na to, že ako príslušníci iného štátu ste štátu lojálni. Ste občania Maďarska a ako občania Maďarska musíte obhajovať pozíciu Maďarska vo svete. To k tomu patrí. To isté si veľmi prajem, aby bolo aj na Slovensku," zdôraznil Gašparovič.

Slovenčinu sa učia zopár hodín týždenne

Gašparovič označil dvojdňovú oficiálnu návštevu Maďarska za úspešnú a prospešnú najmä z pohľadu potrebnej vzájomnej solidarity.

"Túto cestu považujem za veľmi úspešnú, veľmi prospešnú, najmä v tej oblasti potrebnej solidarity a spolupráce pri prekonávaní takých ťažkých podmienok, aké dnes zažíva Maďarsko, ale o nič menšie ich nemá ani Slovensko. Potrebujeme solidaritu a vzájomnú pomoc," zdôraznil pred novinármi Gašparovič.

V súvislosti so stredajším stretnutím so Slovákmi žijúcimi v Maďarsku Gašparovič konštatoval, že ich systém vzdelávania nie je dobrý.

"Žiaľbohu, naša komunita slovenská je v Maďarsku doslova menšinová a systém výuky slovenského jazyka na maďarských školách je úplne odlišný od slovenských. Na Slovensku sú maďarské školy s vyučovacím jazykom maďarským, pričom v Maďarsku sú školy, kde sa učí slovenský jazyk niekoľko hodín týždenne alebo v ešte menšom počte, takže sme hovorili aj o týchto otázkach, pretože sa pripravuje reforma maďarského školstva a tu majú Slováci určité pripomienky, o ktorých som hovoril s pánom prezidentom (Áderom), no a povedal mi, že bude hľadať pozitívnejšie riešenia," dodal.

FOTO: SME - TIBOR SOMOGYI