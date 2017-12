SaS: Fico výrokmi o Rómoch nahráva rasizmu v krajine

Premiér by mal najskôr poznať smutný osud detí, ktoré vyšli z detských domovov, hovorí poslankyňa SaS Lucia Nicholsonová.

20. feb 2013 o 12:29 sita, tasr, sme.sk

Ak rómska rodina nie je schopná poskytnúť vzdelanie a výchovu, ktoré zagarantujú perspektívu dieťaťu, musí to urobiť niekto iný, myslí si premiér.

BRATISLAVA. Za populizmus a extrém považuje SaS vyhlásenia premiéra Roberta Fica týkajúce sa rómskej otázky, podľa ktorých riešenie segregovaných spoločenstiev je možné len cez extrémne opatrenia.

Fico v utorok na stretnutí so študentmi hovoril o internátnych školách pre Rómov z nevhodného prostredia, ale aj o tom, že by takýto krok, hoci by bol vhodný, vyvolal protesty v zahraničí a medzi aktivistami za ľudské práva. Tých nazýval „svätuškármi“.

Podľa SaS Ficove vyjadrenia povzbudzujú rasizmus v krajine a oslabujú beztak slabú ochotu štátu a verejnosti riešiť problémy sociálne vylúčených spoločenstiev efektívne a civilizovane.

"Premiér by mal najskôr poznať negatívne zahraničné skúsenosti s internátmi tohto typu, kým sa prihlási k takýmto skompromitovaným riešeniam," povedala poslankyňa SaS Lucia Nicholsonová, ktorá považuje za smutné, že Fico sa takto vyjadruje medzi študentmi.

Dodala, že premiérove názory na riešenie sú v rozpore s tým, ako sa na vec pozerá splnomocnenec vlády pre rómske komunity Peter Pollák (OĽaNO).

"Kým Fico navrhuje posielať rómske deti do internátnych škôl alebo špeciálnych zariadení, Pollák s tým nesúhlasí," poznamenala Nicholsonová.

Tento rozpor podľa nej a strany SaS jednoznačne pochováva nádej, že v tomto volebnom období sa pohne riešenie rómskej otázky.

Na najbližšej schôdzi parlamentu chce SaS predložiť návrh na zavedenie povinnej predškolskej výchovy pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.