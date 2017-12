Procházka: Som pripravený kandidovať za prezidenta

Odídenec z KDH si nemyslí, že by bol Fico dobrý prezident, hoci premiér je legitímny.

20. feb 2013 o 15:49 TASR

BRATISLAVA. Radoslav Procházka, ktorý tento týždeň vyhlásil, že odchádza z KDH, je pripravený kandidovať za prezidenta.

Ak do boja o prezidentské kreslo pôjde, nechce byť občiansky, ale politický kandidát. Konkrétne kandidát novej pravice. Vyhlásil to v rozhovore, ktorý priniesol týždenník Trend.

Nová pravica sa iba tvorí, tvrdí

"Nechcem kandidovať ako občiansky kandidát. Jednak by to nebolo úplne poctivé, a potom, ja chcem politickú kandidatúru. Chcem kandidovať ako kandidát novej pravice, no so schopnosťou pozerať sa na štát nie optikou pravica-ľavica, ale zo širšieho pohľadu. Ako kandidát novej generácie politikov," povedal v rozhovore Procházka.

Jadro novej pravice sa podľa neho ešte len tvorí. Prezradil, že v parlamente je skupina ľudí, ktorá hovorí o tom, čo bude ďalej a tiež o Procházkovej kandidatúre na prezidenta.

Definitívne rozhodnutie ešte nepadlo. Procházka tvrdí, že za každú cenu kandidovať nebude.

"Som pripravený kandidovať, ale nie za každú cenu a sólo. Práve a len v rámci spoločného úsilia o dlhodobú perspektívu," uviedol. Dodal, že ak by sa rozhodol kandidovať, tak by chcel vyhrať. "Budem chcieť byť prezidentom SR," vyhlásil.

Už vie, čo by robil vo funkcii

Procházka sa vyjadril aj k prípadnej kandidatúre premiéra Roberta Fica (Smer).

Očakáva, že ak sa bude predseda vlády uchádzať o post hlavy štátu, pôjde proti nemu voliť veľa ľudí. Procházka si nemyslí, že by bol Fico dobrý prezident, hoci premiér je legitímny.

"Nebol by dobrý prezident preto, lebo mu tá druhá polovica národa neverí ani nos medzi očami. A on tieto zákopy dlhodobo prehlbuje," vysvetlil Procházka.

Odídenec z KDH v rozhovore tiež prezradil, čím by sa zaoberal v prezidentskom paláci hneď v prvých troch mesiacoch.

"Prezident pri kreácii najvyšších justičných orgánov má skúmať ich spôsobilosť vykonávať príslušnú funkciu. No ale keď má túto spôsobilosť skúmať pri menovaní do funkcie, tak potom musí túto vec skúmať počas celého jej výkonu. A keď môže z takéhoto dôvodu niekoho nevymenovať, tak je zrejmé, že z rovnakého dôvodu môže niekoho odvolať. Základná logika. A touto kompetenciou prezident disponuje napríklad aj vo vzťahu k predsedovi Najvyššieho súdu. A to je len jeden príklad," povedal.