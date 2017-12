Žitňanská: Nechcem založiť novú stranu, nechcem odísť z SDKÚ

Tvoríme Slovensko chce počuť, ako krajinou znie Obamovo Yes, we can.

20. feb 2013 o 19:47 TASR, Monika Tódová

Iniciatíva Lucie Žitňanskej sa rozbieha.(Zdroj: SME – VLADIMÍR ŠIMÍČEK)

Písmo: A - | A + 43 0 BRATISLAVA. „Nechcem založiť novú stranu, nechcem odísť z SDKÚ.“ Lucia Žitňanská týmito slovami začala predstavenie nového projektu, na ktorom pracuje s Miroslavom Beblavým. „Bude to práca a verím, že môže priniesť to, čo nám od roku 2006 chýba - agendu, za ktorú sa postaví kritická masa voličov, aby spojenie pravice nebolo len technológiou moci, ale spojením za ambicióznym cieľom,“ povedala Žitňanská. Projekt, o ktorom začala rozmýšľať už po voľbách, budú predstavovať po Slovensku. „Je dôležité, aby niekto povedal yes, we can, preto sme s Luciou začali takúto aktivitu, aby na Slovensku viac zaznievalo yes, we can,“ povedal Beblavý. Miera „blbej nálady“ voči politikom je podľa neho najsilnejšia za posledné roky. Diskutovať s nimi prišlo približne sto ľudí. Medzi nimi aj Radoslav Procházka, ktorý má projekt Alfa, Andrej Hrnčiar z Mosta-­Hídu alebo Robert Žitňanský z Nova Daniela Lipšica. Z SDKÚ prišla poslankyňa Magda Vášáryová. Večer moderoval bývalý hovorca Ivety Radičovej Rado Baťo. video //www.sme.sk/vp/26272/