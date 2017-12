Za drogy budú menšie tresty, zmena zákona pomôže aj dílerom

Ministerstvo spravodlivosti tvrdilo, že znížená sadzba sa netýka dílerov. Nie je to tak.

20. feb 2013 o 20:33 Monika Tódová

Občianske združenie Odyseus zmenu privítalo. Aj drobní díleri sú podľa nich často závislí od drog a väzenie ich náprave nepomáha.

BRATISLAVA. Za výrobu alebo prechovávanie drog chce vláda dávať nižšie tresty. V stredu schválila návrh ministerstva spravodlivosti, ktorý teraz pôjde do parlamentu.

Znížená sadzba sa týka množstva drogy, ktoré je väčšie ako takzvaná dávka na vlastnú potrebu, ale zároveň menšie ako dávka väčšieho rozsahu.

Doteraz za predaj takejto drogy (napríklad 15 dávok) hrozil nepodmienečný trest štyri až desať rokov. Po novom už súd bude môcť uložiť aj podmienečný trest tri roky s probačným dohľadom.

Pomôže to aj dílerom

Ministerstvo v predkladacej správe k zákonu napísalo, že úprava sa týka iba tých, „ktorí nie sú dílermi drog, ale výhradne ich užívateľmi“.

„Týka sa to aj dílerov,“ hovorí však poslankyňa a bývalá ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská, ktorá je za zachovanie trestov, ako platia v súčasnosti.

„Nejde o omyl, ale o vyjadrenie primárneho zámeru predkladateľa, pretože zníženie trestnej sadzby sleduje predovšetkým skupinu odsúdených užívateľov,“ zareagovala Jana Zlatohlávková z ministerstva spravodlivosti na otázku, prečo informovali, že sa ich návrh zmeny sadzieb dílerov netýka.

Ministerstvo priznáva, že môže ísť aj o drobných alebo jednorazových dílerov.

Návrh zákona Čo sa mení Kto vyrobí, dovezie, kúpi, predá alebo prechováva drogu, sa už nepotrestá trestom štyri až desať rokov, ale tri až desať rokov, čo umožňuje uložiť podmienku.

Zmena sa týka väčšieho množstva drogy, ako je denná spotreba, za ktorú je podmienka už teraz.

Významnejších dílerov podľa Zlatohlávkovej postihujú podľa prísnejšieho paragrafu, kde zmena nenastala.

Ide o osoby, ktoré boli v minulosti potrestané či predávali drogu vo väčšom rozsahu.

Prax podľa ministerstva ukazuje, že niekoľko desiatok ľudí ročne dostáva nespravodlivo nepodmienečný trest. Ide o prípady neoprávnenej držby drog, „ktorá mierne prevyšuje desať jednorazových dávok a nemožno ju posúdiť ako držbu drog na vlastnú potrebu“.

Za tú je podmienečný trest už teraz.

„Ak existuje výnimočný prípad, že má niekto pri sebe o niečo viac drogy, ako je hranica pre vlastnú spotrebu, trestný zákon pozná mimoriadne zníženie trestu, keď môže ísť súd aj pod dolnú hranicu trestu,“ hovorí poslanec a tiež exminister spravodlivosti Daniel Lipšic.

Paragraf, ktorý chcú meniť, podľa neho bežne používajú pre malých dílerov a považuje za absurdné, že túto trestnú sadzbu znižujú.

Štatistika ukazuje, že mimoriadne zníženie trestu alebo dohoda o vine a treste bola často využívaná.

Z 532 odsúdených vlani dostalo podmienku vďaka mimoriadnemu zníženiu alebo dohode viac ako polovica 284 ľudí.

Ministerstvo však hovorí, že nie pri všetkých nespravodlivých prípadoch sa dajú tieto dve možnosti použiť a taktiež by nemali nahrádzať podľa nich prísny paragraf.

Odyseus zmenu schvaľuje

Iveta Chovancová zo združenia Odyseus, ktoré sa venuje drogovo závislým, hovorí, že pokiaľ je možnosť alternatívneho trestu – teda podmienky s probačným dohľadom, môže to mať z hľadiska spätnej integrácie do života lepší dosah, ako keby človek išiel do väzenia.

Drobní díleri, ktorých polícia chytí najčastejšie, sú často sami závislí a žijú na hranici chudoby. „Napriek tomu sú zatváraní do väzenia, čo pre nich nie je riešením.“ Zmenu preto víta.