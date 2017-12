Procházka projekt Žitňanskej nevníma ako konkurenciu

Hrnčiar: Na akcii som bol, z Mostu neodchádzam

BRATISLAVA. Poslanca Národnej rady Most-Híd Andreja Hrnčiara mrzia vyhlásenia o rozbíjaní pravice, ktoré sprevádzali aj stredajšiu akciu Lucie Žitňanskej a Miroslava Beblavého (obaja SDKÚ) k projektu Tvoríme Slovensko.

Sám sa na nej zúčastnil a tvrdí, že to neznamená zámer opustiť klub Mostu-Híd. Od bugárovcov sa nechystá, ak by k tomu z nejakého dôvodu v budúcnosti došlo, vzdá sa poslaneckého mandátu.

"Nemám zatiaľ jediný dôvod, aby som opúšťal klub. Mám slobodu, nikto mi nič neprikazuje a to mi vyhovuje. Do parlamentu som sa dostal vďaka Mostu-Híd a tak budem pokračovať. Ak by som mal mať niekedy dôvod na vystúpenie z klubu Mostu, tak odídem z parlamentu a zložím mandát. Vylučujem, že budem nejaký nezaradený poslanec," povedal.

Na akciu Žitňanskej prišiel preto, že dostal pozvánku a riadne o svojej účasti informoval vedenie Mostu-Híd, ktoré s tým nemalo problém.

"Bol som tam ako riadny člen klubu Mostu, o všetkom som informoval predsedu Bugára, ktorý to privítal, lebo to môže mať prínos aj pre náš klub. Som rád, že s tým nebol problém. Aj to je znak toho, že sa u nás vykonáva mandát slobodne," poznamenal Hrnčiar.

S akciou je spokojný, ocenil, že sa na nej hovorilo o skutočných problémoch, ktoré trápia Slovensko a nie o Smere-SD.

"Riešila sa pravica, nové vízie, hľadali sa odpovede na otázky, ktoré sa nastolili. Ja si myslím, že toto je cesta do budúcnosti," povedal.

Nepozdávajú sa mu reči o trieštení pravice. Nevidí nič zlé na tom, keď sa stretnú poslanci naprieč opozičným pravicovým spektrom a diskutujú a hľadajú riešenia. Neznamená to podľa neho hneď to, že sa strany rozpadávajú.

"U nás je zaužívané, že keď sa má rozprávať o vážnych témach pre Slovensko, rokujú predsedovia strán a vtedy je všetko v poriadku. A keď sa stretnú poslanci jednotlivých klubov, tak je problém," uviedol Hrnčiar, ktorý sa s takýmto postojom nestotožňuje.

"Boli tam ľudia naprieč opozičným spektrom bez toho, aby tam bol úmysel vystúpiť z klubov," podotkol. Podľa neho treba ľuďom ukázať, že pravicoví politici vedia spolupracovať, hoci sa občas predsedovia strán nemusia na všetkom zhodnúť.

Zároveň zdôraznil potrebu pravicových politikov diskutovať a stretávať sa s ľuďmi. Žitňanskej a Beblavého iniciatíva podľa Hrnčiara hovorí aj o výjazdoch, a teda o snahe vrátiť sa späť k ľuďom. Hrnčiar vidí problém pravice práve v tom, že sa vzdialila voličom.

"Problém pravice je v tom, že Fico štyri roky chodil kontinuálne po regiónoch a pracoval na voličoch. Pravica sa viezla na víťaznej vlne EÚ, reforiem a na ľudí zabudla," vysvetlil s tým, že treba nájsť cestu späť k nim.

tasr