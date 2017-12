Potrestanie Harabina musí po Žitňanskej na súde obhajovať Borec

Minister spravodlivosti stále neodpovedá, či mal Štefan Harabin pustiť kontrolu na Najvyšší súd.

21. feb 2013 o 10:11 TASR, Veronika Prušová

BRATISLAVA. Ústavní sudcovia už raz predsedu Najvyššieho súdu Štefana Harabina potrestali za to, že na Najvyšší súd nevpustil kontrolu ministerstva financií.

A budú si zrejme rozhodovanie musieť zopakovať.

Harabin totiž žiada obnovu konania o disciplinárnom návrhu bývalej ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej (SDKÚ) z roku 2010.

Už na jeseň minulého roka Európsky súd pre ľudské práva uznal, že v prípade nerozhodoval nestranný súd. Ústavný súd totiž nevylúčil sudcov, ktorých Harabin namietal a ktorí sa už predtým pri jeho sporoch cítili zaujatí.

Ak ústavní sudcovia povolia obnovu, disciplinárny návrh už nebude obhajovať Žitňanská, ale jej nástupca Tomáš Borec (za Smer).

Ten sa dosiaľ nevyjadril, čo si o návrhu myslí. Od nástupu do funkcie len opakuje, že ho nestiahne podobne ako ďalšie tri návrhy Žitňanskej.

Minister nepovie

Borec neodpovedal, či Harabin mal pustiť kontrolu ministerstva financií na súd.

„Trvám na tom, že o všetkých disciplinárnych návrhoch by mal riadne rozhodnúť Ústavný súd,“ odkázal cez hovorkyňu Janu Zlatohlávkovú.

„Ak návrh nestiahne, tak si asi myslí, že je opodstatnený. Samozrejme, potom bude výsledok konania závisieť od toho, ako postupuje účastník konania,“ myslí si Žitňanská. Očakáva od ministra aktívnu obranu.

Ústavný súd potrestal Harabina v júni 2011. Rok nedostával 70 percent platu, čo vypočítal na vyše 50-tisíc eur. Európsky súd sa k trestu ani k podstate sporu nevyjadroval.

Hovorkyňa Ústavného súdu Anna Pančurová zatiaľ potvrdila len toľko, že Harabinov návrh do Košíc dostali.

Zatiaľ ho však nepridelili žiadnemu sudcovi a je podľa nej predčasné hovoriť, či majú minister a Harabin opäť podať voči sudcom námietky zaujatosti.

Spor môžu zablokovať

V minulosti obe strany sporu namietli ôsmich sudcov z trinástich. V tomto prípade nerozhodujú senáty, ale plénum, teda všetci sudcovia.

Ak by vylúčili všetkých namietaných, nezostalo by ich sedem potrebných na verdikt. Návrh by potom museli z procesného dôvodu zamietnuť a o vine či nevine Harabina by sa nerozhodlo.

Európsky súd vlani v novembri nepovedal, že namietaní sudcovia by mali byť automaticky vylúčení.

Rozhodol však, že ich zotrvanie musí byť riadne zdôvodnené a neobstojí len argument, že neboli vylúčení, aby ostalo funkčné plénum.