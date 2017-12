Súd Boórovej deti nedal. Nevedela povedať, ako sa o ne postará

Súd nevydal predbežné opatrenie, a tak matka nemá synov v opatere.

21. feb 2013 o 12:34 SITA, Veronika Prušová

BRATISLAVA. Ivana Boórová, ktorej prípad upozornil na odoberanie slovenských detí vo Veľkej Británii, zatiaľ na Slovensku nemôže zodpovedať za výchovu svojich synov.

Stále ostávajú v starostlivosti ich starej matky Eleónory Študencovej.

Okresný súd v Dunajskej Strede nesúhlasil s predbežným opatrením, o ktoré Boórová po návrate z Británie na Slovensko žiadala.

Chcela, aby do rozvodu s jej manželom zverili deti do jej starostlivosti. Žiadala aj upraviť styk otca so synmi, aj jeho vyživovaciu povinnosť.

Súdu chýbali dôkazy, ktoré by preukazovali naliehavosť nariadenia predbežného opatrenia. Boórovej vyčítal, že nepreukázala, kde chce bývať, či je zamestnaná a ako zabezpečí starostlivosť o synov.

Boórová býva v štvorizbovom byte. Zamestnať sa nemôže, pretože podľa posudku detského psychológa musí byť s chlapcami 24 hodín denne. Len v stabilizovanom domácom prostredí sa dokážu vyrovnať s traumou, ktorú zažili.

S mamou neboli viac ako dva roky, starala sa o nich profesionálna rodina.