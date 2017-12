Opozícia chce, aby peniaze strán strážil NKÚ

Všetky súčasné parlamentné strany pred voľbami sľúbili, že do roka od nástupu sprísnia pravidlá financovania.

21. feb 2013 o 13:10 SITA

BRATISLAVA. Strany Ľudovej platformy KDH, Most-Híd a SDKÚ začali spoločne pripravovať návrh, ktorým chcú sprísniť kontrolu financovania politických strán.

Ako povedal pre agentúru SITA podpredseda KDH Pavol Abrhan, strany chcú tak dodržať svoj záväzok z predvolebnej kampane v roku 2012, v ktorom sa k sprísneniu pravidiel pre financovanie strán zaviazali.

Návrh pripravili Transparency International Slovensko (TIS), Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy a Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť.

Hľadajú, na čom sa zhodnú

Podľa Abrhana zástupcovia strán Ľudovej platformy hľadajú spoločné body, na ktorých by sa vedeli zhodnúť. V piatok ich chcú konzultovať s TIS.

„Chceme splniť, k čomu sme sa zaviazali pred voľbami. Zhodli sme sa, že chceme podať spoločný návrh zákona, v ktorom sa sprísnia pravidlá a umožní sa väčšia kontrola financovania strán. Tá by sa mala otvoriť verejnosti,“ povedal poslanec Mosta-Híd Andrej Hrnčiar.

Strany napríklad rokujú o sprísnení kontroly nakladania s finančnými prostriedkami strán. Chcú, aby kontrola financovania politických strán patrila do pôsobnosti Najvyššieho kontrolného úradu.

Podľa Hrnčiara chcú strany riešiť aj financovanie osobných kampaní jednotlivých kandidátov strán.

„Teraz strany dajú vyúčtovanie, ale nikto nezohľadnil, koľko dali kandidáti na kampaň, odkiaľ mali na to peniaze,“ povedal Hrnčiar.

Pod záväzok sa podpísal aj Smer

Strany sa pred voľbami zaviazali, že do roka od nástupu nového parlamentu sprísnia pravidlá financovania. Pod záväzok sa okrem strán Ľudovej platformy podpísali aj Smer, SaS, OĽaNO, SMK a 99%.

Ak by politici sľuby naplnili, mala by sa kontrola príjmov a výdavkov strán presunúť z Národnej rady a ministerstva financií na nestranný kontrolný orgán, ktorý by vyžadoval ich deklarovanie nielen od strán, ale aj od kandidátov, a to vrátane lokálnych volieb.

Strany by mali tiež sprísniť dozor nad politickými výdavkami tretích osôb, či zvýšiť sankcie za porušenia zákona. Rozšíriť by sa mali majetkové priznania.