Prokuratúra nevie, kto vynáša. Trnka sa dostal k spisu, ktorý mu nepatril

Podľa Fica poslanci klamú. Jeden z nich radí Kaliňákovi

BRATISLAVA. „Samozrejme, že klamú. Je to smutné, to by naozaj nemali,“ povedal premiér Robert Fico o pravicových poslancoch, ktorí na prokuratúre vypovedali, že o Radičovej kóde nič nevedia.

Označovanie hlasovacích lístkov vylučuje veľká väčšina z nich. Patrí k nim aj Anton Marcinčin, bývalý poslanec KDH, ktorý teraz robí poradcu ministrom za Smer Robertovi Kaliňákovi a Petrovi Kažimírovi.

„V KDH sme nikdy žiadnym špeciálnym spôsobom neoznačovali lístky ani sme si ich nefotili,“ povedal dnes Marcinčin. O dohodách vraj tiež nič nevie.

„Je to pre mňa nová informácia a určite sa ho na to opýtam,“ povedal Kaliňák na to, či mu neprekáža „klamár“ medzi poradcami.

„Bola som vypovedať ešte minulý rok, zaujímal ich Radičovej kód. Od premiéra to bola nezmyselná konšpiratívna teória, pousmiali sme sa na tom,“ opisuje výsluch bývalá poslankyňa SaS Natália Blahová.

Vypovedať volali aj terajšiu ombudsmanku a bývalú poslankyňu SDKÚ Janu Dubovcovú. Odmietla. Využila článok 79 ústavy, podľa ktorého poslanec môže odoprieť svedectvo vo veciach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie, a to aj keď prestal byť poslancom.

Koľkí ďalší toto právo využili, prokuratúra nepovedala.

Dubovcová vraví, že lístky nijako neoznačovala. „Volila som podľa svojho presvedčenia.“