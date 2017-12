Z trinástich ostali štyria. Na rozhodnutie o Čentéšovi nemusia sudcovia stačiť

Na Ústavnom súde bude problém nájsť dosť sudcov, ktorí by mohli rozhodnúť o Čentéšovi.

21. feb 2013 o 20:41 Veronika Prušová

BRATISLAVA. Z trinástich sudcov Ústavného súdu, ktorí by mohli rozhodovať v spore o vymenovanie Jozefa Čentéša za generálneho prokurátora, padli už námietky proti deviatim.

Najskôr namietal sudcov on, potom prezident Ivan Gašparovič a teraz opäť Čentéš.

Medzi sudcami, ktorých zatiaľ nikto nenamietol, je aj šéfka súdu Ivetta Macejková. Proti nej by však zrejme protestoval Čentéš.

Ostali by teda traja, ktorí by museli najprv rozhodnúť o námietkach voči kolegom a potom aj o samotnej sťažnosti – Marianna Mochnáčová, Rudolf Tkáčik a Ľudmila Gajdošíková. Pokiaľ by niekto nenamietal aj ich.

Ústavný súd nehovorí, či je takáto situácia vôbec možná.

„Kladiete hypotetické otázky, na ktoré, vzhľadom na to, že ide o vec, o ktorej sa aktuálne rozhoduje, nebudeme odpovedať,“ reagovala hovorkyňa Anna Pančurová.

„Nedá sa predvídať, ako členovia senátu rozhodnú. Budú postupovať v súlade s platným rozvrhom práce.“

Pančurová neodpovedala ani na to, či už sa v Košiciach sudcovia s podobnou situáciou stretli.