Čentéš odmieta Ficove výroky, že pri voľbe morálne zlyhal

Premiér tvrdí, že pravicové strany a aj Jozef Čentéš zabránili poslancom v slobodnom výkone mandátu.

BRATISLAVA. Zvolený kandidát na generálneho prokurátora Jozef Čentéš považuje vyjadrenia premiéra Roberta Fica o tom, že morálne zlyhal a že bránil poslancom v slobodnom výkone mandátu za konštrukcie, ktoré nezodpovedajú realite.

„Neviem, akým spôsobom dospel predseda vlády k záveru, že som morálne zlyhal," povedal Čentéš pre agentúru SITA.

Čentéš o zastavení stíhania nevedel

Vo štvrtok Fico reagoval na zverejnenie výpovedí dvoch bývalých koaličných poslancov, ktorí na prokuratúre vypovedali o údajnej dohode na "kontrolnom" mechanizme pri tajnej voľbe generálneho prokurátora v máji 2011.

Podľa Fica zverejnením týchto výpovedí „ide o absolútne morálne zlyhanie pravicových strán ako aj kandidáta pána Čentéša, ktorí preukázateľným spôsobom zabránili poslancom v slobodnom výkone mandátu".

Podľa premiéra stiahnutím kandidatúry na spomínanej voľbe Čentéš pomohol pri uplatnení kontrolného mechanizmu.

„Nerozumiem, aký dopad by mohlo mať moje späťvzatie súhlasu s kandidatúrou na postup poslancov pri voľbe dňa 17. mája 2011 a čo z toho, čo sa vtedy údajne udialo, by sa nemohlo udiať, ak by som sa danej voľby zúčastnil,“ tvrdí Čentéš.

Fico vo štvrtok tiež napadol Čentéšovo zdôvodnenie stiahnutia kandidatúry. Premiér pripomenul, že Čentéš svoje rozhodnutie nekandidovať zdôvodnil podozrením z kupovania poslancov.

"Hoci už týždeň predtým sa skončilo vyšetrovanie polície a bolo zastavené a nikto už nevyšetroval žiadne podozrenie z kupovania poslancov národnej rady," hovoril Fico.

Vo voľbe ostal len jeden kandidát Dobroslav Trnka, čo podľa Fica uľahčilo vtedajšej vládnej koalícii zaviesť pri hlasovaní kontrolný mechanizmus.

Jozef Čentéš však odmieta, že by pred stiahnutím kandidatúry vedel o zastavení stíhania.

„Informácia o zastavení trestného stíhania bola zverejnená a ja som sa o nej dozvedel až po mojom späťvzatí kandidatúry a po vykonaní predmetnej voľby 17. mája 2011,“ povedal.

Fico odpútava pozornosť, myslí si

Ficove tvrdenia vníma Čentéš ako snahu o odpútavanie pozornosti od skutočnosti, že bol zákonne zvolený za kandidáta na vymenovanie za generálneho prokurátora.

„Pripomínam, že moje zvolenie zo 17. júna 2011 bolo podľa názoru Ústavného súdu vykonané v materiálnom súlade s Ústavou,“ uzavrel Čentéš.