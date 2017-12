Lipšic chce odmeňovať oznamovateľov korupcie, KDH sa ho snaží predbehnúť

Daniel Lipšic i jeho bývalá strana predložili na rokovanie parlamentu takmer rovnaký návrh zákona.

22. feb 2013 o 10:39 tasr, sita

BRATISLAVA. Slováci, ktorí oznámia korupčné správanie, by mali byť v budúcnosti finančne odmeňovaní.

Výška odmeny by mohla dosiahnuť až desať percent zo sumy, ktorú štátnemu rozpočtu zachránia, maximálne však do výšky 50-násobku minimálnej mzdy (v súčasnosti 16 885 eur).

Navrhujú to exminister vnútra Daniel Lipšic a poslankyňa Jana Žitňanská (obaja nezaradení) v návrhu zákona o oznamovateľoch trestnej činnosti.

Lipšic pritom pripúšťa, že by sa hranica maximálnej odmeny mohla posunúť aj vyššie.

Ľudia na odvahu vraj často doplácajú

"Malo by to fungovať tak, že ministerstvo spravodlivosti by rozhodovalo o tom, že pokiaľ bude niekto právoplatne odsúdený aj na základe dôkazov poskytnutých oznamovateľom trestnej činnosti, tak bude môcť dostať odmenu," priblížil v piatok na brífingu exminister vnútra.

Hlavnou myšlienkou návrhu je však ochrániť ľudí, ktorí oznámia korupciu, prípadne porušenie právomoci verejného činiteľa.

Títo ľudia totiž podľa Lipšica často doplácajú na svoju odvahu.

„Bolo mnoho prípadov, keď ten, čo poukázal na nezákonnosť vo svojom zamestnaní, či to bola referentka na právnickej fakulte, zamestnanec štátnych lesov alebo policajtka v budove parlamentu, nie ten verejný funkcionár, ktorý porušil zákon, alebo sa správal hulvátsky, bol následne postihnutý, ale naopak. Postihnutý bol človek, ktorý na to poukázal,“ zdôraznil Lipšic.

Podľa neho je absurdné, aby v tejto krajine ľudia, ktorí nájdu odvahu a poukážu na nezákonné konanie, dajú konkrétne dôkazy o takomto konaní, boli nakoniec diskriminovaní, vyhodení z práce, aby mali problém obstarať si svoje živobytie len preto, že prejavia občiansku odvahu.

"Títo ľudia budú chránení v pracovnoprávnych alebo iných vzťahoch - nebude možné ich preložiť, vyhodiť, pokiaľ na to nedá súhlas Národný inšpektorát práce," uviedol Lipšic.

Snahu KDH prirovnal k Ficovi

Podobnú zmenu ministerstvo vnútra pod jeho vedením pripravovalo už počas predchádzajúcej vlády Ivety Radičovej. Lipšic takúto zmenu pripustil ešte v decembri 2010, keď bol členom KDH.

Nezaradený opozičný poslanec predpokladá, že strany bývalej vlády by mohli návrh podporiť aj dnes a verí, že zaň zahlasujú i poslanci vládneho Smeru.

Podobný návrh zákona na marcovú parlamentnú schôdzu predložili do podateľne parlamentu v piatok aj kresťanskí demokrati a parlament tak bude zrejme rokovať o dvoch takmer totožných normách.

Ako povedal pre agentúru SITA predseda KDH Ján Figeľ, na predložení zákona sa dohodlo predsedníctvo hnutia pred dvomi týždňami. Lipšic avizoval piatkovú tlačovú besedu vo štvrtok.

Lipšic nechce komentovať spôsob, že on oznámi tlačovú konferenciu a iná strana to urobí tesne pred ním.

„Takto fungoval Robert Fico pri preukazovaní pôvodu majetku. Je mi ľúto, keď tieto metódy používa niekto iný,“ povedal s tým, že už keď v roku 2010 prišiel na ministerstvo vnútra oznámil, že chce taký zákon pripraviť.

„Považujem to za detinské, ale každý robí čo vie a môže,“ vyhlásil.