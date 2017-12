Lipšic: Voľbu prokurátora manipulovali, ale v prospech Trnku

Ak šiesti poslanci riskovali pád vlastnej vlády, tak to mohli robiť len pre vydieranie alebo korupciu, tvrdí.

22. feb 2013 o 11:15 sita, sme.sk

BRATISLAVA. Voľba generálneho prokurátora bola podľa predsedu Nova a poslanca Národnej rady Daniela Lipšica manipulovaná, ale v prospech kandidáta Roberta Fica, teda Dobroslava Trnku.

Vyhlásil to v piatok exminister vnútra Daniel Lipšic (Nova) na margo výpovedí dvoch bývalých poslancov Andreja Ďurkovského a Igora Sidora zverejnených na webe.

Tí priznali, že pri tajnom hlasovaní v máji 2011 postupovali na základe pokynov vedenia poslaneckých klubov.

Hovorí o bielych kriminálnych golieroch

Ako povedal Lipšic v piatok novinárom v súvislosti so štvrtkovým vyjadrením Fica, to, že Trnka získal v decembrovej voľbe v roku 2010 šesť hlasov vládnej koalície, v situácii, keď Iveta Radičová oznámila, že položí vládu ak prejde Trnka, nebolo to ako hovorí Fico, že sa Trnka šiestim poslancom páčil, že má lepší zmysel pre humor.

„Mohlo to byť len pre dve veci. Ak šiesti poslanci riskovali pád vlastnej vlády, tak to mohli robiť len pre vydieranie, alebo korupciu. Všetci poslanci Smeru Trnku volili, pričom verím, že to nebolo pre vydieranie a korupciu. Voľba bola manipulovaná, ale nie v prospech Jozefa Čentéša, ale v prospech Trnku bielymi kriminálnymi goliermi, ktoré dnes možno zverejňujú na internete výpovede poslancov,“ vyhlásil Lipšic.

Reagoval tak aj na štvrtkové vyjadrenie premiéra Fica, ktorý vyzval opozíciu, aby v reakcii na výpovede svojich bývalých poslancov stiahla návrh na obžalobu prezidenta Ivana Gašparoviča.

Zverejnenie týchto materiálov totiž podľa neho dokazuje absolútne morálne zlyhanie pravicových politikov aj samotného Jozefa Čentéša, ktorí preukázateľne zabránili slobodnému výkonu mandátu poslanca.

Fico: Pravica aj Čentéš morálne zlyhali

Bývalí poslanci Igor Sidor a Andrej Ďurkovský podľa medializovaných správ potvrdili, že pri voľbe došlo k označovaniu lístkov, aby sa dalo určiť, či strany dodržali dohody.

Strany vtedajšej koalície podľa exposlanca Mosta­-Hídu Sidora poslancom nariadili, ako majú hlasovať, čím mohla byť porušená tajnosť voľby.

„Po zverejnení týchto výpovedí ide o absolútne morálne zlyhanie pravicových strán ako aj kandidáta pána Čentéša, ktorí preukázateľným spôsobom zabránili poslancom v slobodnom výkone mandátu,“ povedal Fico vo štvrtok na tlačovej besede.