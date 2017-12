Ľudová platforma chce zverejniť dary pre strany na webe

Za porušenie zásady zverejniť dary by hrozili stranám nielen finančné sankcie, ale aj výmaz registra.

22. feb 2013 o 16:25 TASR

BRATISLAVA. Prehľadnosť financovania volebnej kampane na Slovensku by sa mala v budúcnosti sprísniť. Navrhujú to opozičné strany KDH, Most-Híd a SDKÚ-DS prostredníctvom návrhu na vytvorenie volebného fondu.

V ňom by sa viedla evidencia všetkých finančných príjmov ako aj darov pre politické strany a volebných kandidátov, ktoré dostali a použili v období od vyhlásenia termínu volieb, do ich uskutočnenia.

Za kontrolu zverejnených údajov by mal zodpovedať Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ).

Zvýšiť dôveryhodnosť

"Ak niekto poruší zásady, budú ho čakať nielen finančné sankcie, ale by sme mohli pristúpiť aj k tomu, že budeme na to viazať štátnu dotáciu alebo dokonca aj najvyšší trest pre politickú stranu, a to jej zrušenie a výmaz z registra," priblížil dnes na brífingu poslanec Mostu-Híd Gábor Gál po rokovaní zástupcov Ľudovej platformy so šéfom Transparency International Slovensko Gabrielom Šípošom.

"V ďalšom kroku oslovíme aj najsilnejšiu parlamentnú vládnu stranu (Smer) a ostatné parlamentné strany, pretože máme záujem, aby táto iniciatíva bola úspešná, a verím, že nakoniec úspešná bude a povedie k tomu, aby sa zvýšila dôveryhodnosť politických strán i politikov na Slovensku," uviedol podpredseda SDKÚ-DS Ivan Štefanec.

Presadiť zmenu chce Ľudová platforma čo najskôr, aj preto, že takýto zákon by nemohol byť retrospektívny.

Sprísniť pravidlá chcel aj Smer

Záväzok sprísniť pravidlá financovania politickej činnosti pred parlamentnými voľbami v roku 2012 podpísalo osem politických strán, medzi nimi aj vládny Smer.

V ňom sa zaviazali okrem iného predložiť v stanovenej dobe návrh presunúť kontrolu príjmov a výdavkov strán na nestranný kontrolný orgán či rozšíriť o podrobnosti majetkové priznania.

Z celkom siedmich návrhov Transparency International Slovensko podľa šéfa Mostu-Híd Bélu Bugára návrh opozície rieši šesť.