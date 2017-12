Čierneho basketbalistu v Nitre kopali na zemi

Útočníci prenasledovali zbitého až do nemocnice. Polícia zatiaľ nevie, či išlo o rasistický útok.

22. feb 2013 o 21:12 Michal Piško, Michal Piško, Martina Pažitková, ki

NITRA. Americký basketbalista Jean Rony Cadot prišiel na Slovensku takmer o oko.

Bahamského rodáka, ktorý hrá v našej lige len od jesene, napadli a dobili útočníci pred jedným z nitrianskych nočných klubov. Prenasledovali ho až do nemocnice.

K incidentu prišlo už minulý štvrtok nadránom, jeho priebeh je však doteraz nejasný. Polícia aktérov konfliktu dosiaľ nevypočula, vypovedali len prví svedkovia.

Mlčia aj hráči a zástupcovia basketbalového klubu Edymax STU Nitra.

„Dohodli sme sa, že sa nebudú vyjadrovať, kým ich nevypočuje polícia,“ tvrdí prezident klubu Stanislav Michalík.

Vypovedať by mali v pondelok. Michalík hovorí, že hráči návštevou nočného podniku porušili zmluvu.

Ochranka ich poslala von

Polícia zatiaľ nevie potvrdiť ani to, či išlo o rasovo motivovaný útok, alebo krčmovú roztržku. Aj napriek tomu, že nočný klub, kde sa incident začal, aj ulicu, kde prišlo k bitke, snímajú kamery.

Na videozázname z podniku začiatok konfliktu nevidno. Majiteľ klubu a majster sveta v kulturistike Rastislav Solár tvrdí, že spor sa začal v slepom uhle kamier.

Polícii poskytol zábery, na ktorých sa už dvaja nakrátko ostrihaní mladíci sťažujú u vyhadzovačov.

Na záberoch ďalších kamier kráčajú mladíci i vyhadzovači k plnému tanečnému parketu, kde sa zabávajú aj štyria basketbalisti.

Dvaja z nich sú čiernej pleti, okrem Cadota bol na diskotéke aj ďalší Američan Deremy Geiger.

„Na záberoch vidno hádku, ktorú sa snažia biletári upokojiť,“ vraví Solár. Jedného z Nitranov sa snaží odtiahnuť aj jeho priateľka, spor napriek tomu prerástol do strkania a vyhadzovači obe skupiny vyzvali na odchod. Slováci odišli prví.

„K bitke došlo až na ulici, to už naši chlapci nevideli,“ povedal Solár. Jeho vyhadzovač tvrdí, že šlo o bežnú roztržku dvoch dvojíc a rasistické narážky počas nej nepadali.

Svedkovia hovoria o rasizme

Prevádzkari okolitých nočných podnikov na rušnej Kmeťkovej ulici však videli incident inak.

Pred podnikom sa podľa nich zoskupili asi šiesti mladíci, ktorí zúrivo napadli 196 centimetrov vysokého a 93 kilogramov vážiaceho Cadota.

„Jeden ho držal uprostred cesty pod krkom, hnusne mu rasisticky nadával a ostatní do neho kopali,“ vraví jeden z prevádzkarov.

Túto verziu zopakoval aj ďalší človek z prostredia basketbalového klubu, ktorý sa neskôr rozprával s napadnutými hráčmi.

Spoluhráčom sa zakrvaveného Cadota podarilo vtiahnuť do taxíka a odviezť do nitrianskej nemocnice. To všetko sa malo udiať priamo pod kamerou mestskej polície umiestnenej na budove.

Mestskí policajti však tvrdia, že nevedia, kam bola v čase útoku rotačná kamera nasmerovaná. „Záznam sme odovzdali štátnej polícii,“ povedal službukonajúci dôstojník.

Námestníčka fakultnej nemocnice Alena Ďurišová potvrdila, že dvaja z útočníkov prenasledovali pacienta až na chodbu pohotovosti. „Pokrikovali na neho a odišli, až keď sme ho poslali na vyšetrenie na iné pracovisko.“

Cadota previezli do martinskej nemocnice, kde mu špecialista operoval poranené oko.

„Zdá sa, že operácia dopadla dobre, v pondelok by ho mohli prepustiť,“ hovorí manažér nitrianskych basketbalistov Juraj Polák.

Hľadajú svedkov

Polícia prípad zatiaľ vyšetruje ako výtržníctvo, vzhľadom na vážnosť poranenia však obvinenie pravdepodobne rozšíri.

„Polícia žiada o pomoc prípadných svedkov, ktorí skutok videli a mohli by objasniť niektoré okolnosti, aby sa prihlásili,“ vyzýva nitrianska hovorkyňa Božena Bruchterová.

Americký basketbalista s médiami nekomunikuje. V prvých dňoch po útoku uvažoval o odchode zo Slovenska.

„Po rozhovore s agentom to však prehodnocuje,“ povedal zdroj blízky klubu.